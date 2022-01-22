دليلك لاختيار النظارة الشمسية المناسبة.. المستطيلة للوجه المستدير

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

النظارات الشمسية من الإكسسوارات التي لا غني عنها في أي إطلالة، لما تضيفه من اكتمال للإطلالة، فاختيار النظارة غير المناسبة يمكن أن يدمرها، لذلك لا بد من اختيار الشكل المناسب بدقة وعناية لتبرز ملامح الوجه، ولأن اختيار النظارة المناسبة ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض تقدم «هن» النظارات المناسبة لكل وجه وفق موقع evo.

أفضل النظارات المناسبة لكل وجه

الوجه المستدير

الوجه المستدير له منحنيات وزوايا أقل تحديدا، لذلك أفضل النظارات للوجه البيضاوي لا بد أن تبتعد عن الأشكال المنحنية وتركز على الزاوية الحادة التي تساعد في إطالة الوجه وتجعله يبدو أنحف وأكثر حدة، وقد يناسب هذا الوجه أيضا الإطارات والعدسات الملونة، بالإضافة إلى النظارات المستطيلة والمربعة.

الوجه المربع

يكون الوجه المربع بنفس الطول والعرض تقريبا، ويتميز بجبهة عريضة وفك قوي، وتعتبر النظارات الدائرية أو بيضاوية هي أفضل النظارات للوجوه المربعة، وذلك لأنها تساعد على تقليل حدة الوجه للحصول على مظهر أكثر توازنا.

الوجه البيضاوي

تتميز الوجوه البيضاوية بملامح مستديرة، ومتساوية إلى حد ما، ويناسبها أي شكل نظارة تقريبًا، إذا كان مصممًا للرياضة، أو حتى للعمل، ولكن يفضل الابتعاد عن النظارات الضخمة حتى لا تغطي على الملامح المتناسقة هذه، فالنظارات التي تغطي الوجه من الحاجبين حتى عظام الخد ستناسبك أكثر.

الوجه المستطيل

يناسب الوجه المستطيل النظارات الشمسية كبيرة الحجم، حيث تضيف العدسات الكبيرة أو المستطيلة أو ذات الإطارات السميكة عرضا للوجه، ويناسبه أيضا النظارات التي تتميز بعدسات طويلة أو عميقة، وذلك لأن الزوايا الحادة ستمنح الوجوه المستطيلة حافة، مما يزيد من حدة الوجه.

الوجه الماسي

يتميز الوجه الماسي بفك وجبهة ضيقين ويعتبر عظام الوجنتين أوسع جزء من الوجه، لذلك النظارات البيضاوية هي الاختيار الأفضل لأنها ستساعد على تكملة عظام الوجنتين العريضة، بالإضافة إلى أنه لا بد أن تستخدم الوجوه الماسية نظارات بمنحنيات لطيفة والا تكون أعرض من الوجنتين.

الوجه على شكل قلب

يكون الوجه في هذا الشكل أوسع عند الصدغين وضيق عند الذقن، حيث تساعد النظارات الشمسية التي تتميز بحواف سفلية عريضة بدون خطوط مستقيمة على طول الجزء العلوي لأنها تركز الانتباه إلى أسفل، ويعتبر شكل نظارة عين القط أو النظارات الشمسية التي تتميز بحواف مستديرة مثالية لتعطي الوجه مظهرًا أكثر توازنًا.