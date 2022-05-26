لبنان | موظفو “كازينو لبنان” يتوقفون عن العمل.. ما السبب؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 26 - مايو - 2022 10:00 مساءً

توقف عدد من موظفي كازينو لبنان عن العمل في بعض الصالات اعتباراً من عصر الخميس، بعدما أصدرت الإدارة قراراً أبلغتهم فيه العودة للعمل نحو 21 يوماً في الشهر بدءاً من 13 حزيران المقبل، وذلك بعدما كان الموظفون يعملون 14 يوماً شهرياً منذ تفشي وباء كورونا.

ورأى الموظفون ان زيادة أيام العمل، في هذا الوقت تحديداً، هو أمر مجحف بحقهم خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات بسبب القفزة الجنونية لسعر صرف الدولار، وفق معلومات “نداء الوطن”.

وحتى الساعة، لا معلومات عن أي مفاوضات تدور بين الموظفين المعتصمين والإدارة لمطالبتها بالعودة عن القرار الجديد والإبقاء على الدوام الحالي”.

في المقابل، أكدت إدارة كازينو لبنان، أن “المذكرة صحيحة ولكن معدل أيام العمل سيصبح 18 يوماً في الشهر”، مشيرة الى أن “بدل النقل سيصبح 210000 ليرة لبنانية عن كل يوم عمل”.