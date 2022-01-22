لبنان | استعدوا لمنخفضات جوية ابتداءً من الأحد

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 20 دقيقة

لا يزال طقس مستقر وبارد يسيطر اليوم يليه سلسلة من المنخفضات ستضرب بدءاً من منتصف فجر غد الاحد وذات امتدادات قطبية تحمل معها رياح باردة جدا وامطار وثلوج تحت الـ ١٠٠٠متر ‫‬خصوصاً الاربعاء.

تفاصيل طقس اليوم السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ٨ و١٥ درجة بقاعا بين -٣ و١٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢ و١٠ درجة.

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح: شمالية ضعيفة من ١٥ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠ ٪

٥- الضغط الجوي -١٠١٦ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

طقس اليومين المقبلين:

الاحد: طقس غير مستقر عاصف غائم وممطر بغزارة نهارا فيما تتساقط الثلوج على ١٤٠٠م صباحا وتتدنى ليلاً الى ٨٠٠ – ٩٠٠متر لكن الهطول يصبح ضعيف ومحلي جداً فيما الحرارة باردة جدا تتراوح ساحلا بين ٧ و١٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١ و٦ درجات وبقاعا بين -١ و٨ درجات والرياح جنوبية غربية قوية ٤٠ الى ٨٠كم/س.

الاثنين: طقس غير مستقر غائم وممطر بغزارة صباحا فيما تتساقط الثلوج على ٨٠٠ – ٩٠٠متر لكن الهطول يصبح ضعيف ومحلي جداً عصرا ومساءً فيما الحرارة باردة جدا تتراوح ساحلا بين ٦ و١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين صفر و٤ درجات وبقاعا بين -٢ و٦ درجات والرياح جنوبية غربية نشطة ٣٠ الى ٥٠كم/س.