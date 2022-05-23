اليابان | لا استقلال بدون اكتفاء ذاتي.. حاجة اليابان الملحة لتعزيز الأمن الغذائي

كافحت اليابان منذ فترة طويلة لتحقيق قدر من الاستقلال الغذائي، لكنها سجلت في السنة المالية 2020 أدنى معدل اكتفاء ذاتي من الغذاء منذ بدء التسجيل. بينما يهدد تغير المناخ والغزو الروسي لأوكرانيا الإمدادات، يحذر المتخصص الزراعي سوزوكي نوبوهيرو من أن الحكومة تفتقر إلى الشعور المناسب بالأزمة.

دولة مستقلة؟

في عام 2022، تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار القمح والحبوب الأخرى، النفط الخام، والمواد الخام للأسمدة الكيماوية، مما أثار القلق بشأن إمدادات الغذاء والمعدات اللازمة لإنتاجه.

توفر روسيا وأوكرانيا حوالي 30٪ من صادرات القمح العالمية. بينما تشتري اليابان قمحها من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، يؤدي تركيز الطلب في مثل هؤلاء الموردين البديلين إلى زيادة المنافسة.

قال الكاتب والثوري الكوبي خوسيه مارتي إن ”الشعب الذي لا يستطيع إنتاج طعامه هو شعب مستعبد“، بينما أكد الشاعر والنحات الياباني تاكامورا كوتارو أنه ”في الطعام على الأقل، يجب أن يكون المرء مكتفيًا ذاتيًا. سواء كفرد أو دولة، بدون ذلك لا يوجد استقلال حقيقي“.

في الواقع، نظرًا لأن معدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء القائم على السعرات الحرارية في اليابان كان 37.17٪ في السنة المالية 2020، ووصل إلى مستوى منخفض جديد منذ تجميع الإحصائيات لأول مرة في عام 1965، فمن المشكوك فيه ما إذا كان بإمكانها الادعاء بأنها دولة مستقلة. الحد الأدنى من متطلبات الاستقلال هو القدرة على حماية المواطنين في أي طارئ.

المنافسة على الغذاء

يتمثل أحد الاتجاهات العالمية البارزة في الآونة الأخيرة في النمو الأكبر من المتوقع في الطلب على الغذاء في الصين والاقتصادات الناشئة الأخرى. هذه الظاهرة بالتأكيد لا يمكن تفسيرها ببساطة من خلال الانتعاش الاقتصادي للصين بعد الركود الناجم عن ظهور جائحة كورونا على سبيل المثال، قفزت واردات الصين من فول الصويا إلى 103 مليون طن حتى عام 2021. وحتى اليابان، التي تستورد 94٪ من فول الصويا الذي تستهلكه، لم تصل إلا إلى مستوى 3.4 مليون طن في عام 2019، وهو مجرد جزء بسيط من إجمالي الدول المجاورة لها.

إذا استمرت المشتريات الصينية في الارتفاع، فقد لا يبيع مصدرو فول الصويا إلى اليابان. تتمتع الصين والدول الأخرى حاليًا بالقدرة على شراء كميات أكبر بأسعار أعلى. في اليابان، تقترب تكلفة استيراد فول الصويا من تكلفة الأصناف المنتجة محليًا. تحجم سفن الحاويات بشكل متزايد عن رسم الطرق إلى اليابان، وأسعار الشحن البحري آخذة في الارتفاع. يتم بالفعل المزايدة على اليابان.

وتعتمد اليابان أيضًا بنسبة 100٪ على وارداتها من الفوسفور والبوتاسيوم اللازمين لإنتاج الأسمدة الكيماوية. أصبح شراء هذه الأشياء أكثر صعوبة بسبب القيود الصينية على الصادرات، كما أدى تدهور العلاقات مع روسيا، وهي مورد عالمي رئيسي آخر، إلى جعل التوقعات أكثر قتامة. تحتل الصين المرتبة الأولى في إنتاج الفوسفات وروسيا في المرتبة الرابعة، بينما يأتي البوتاسيوم في المرتبة الثانية، وروسيا في المرتبة الثالثة، والصين في المرتبة الرابعة.

وفي الوقت نفسه، مع تحول الطقس المتطرف إلى أن يصبح هو السائد، أصبحت الإمدادات العالمية لمختلف السلع غير مؤكدة بشكل متزايد، الأمر الذي يتحد مع الضغوط على العرض والطلب لزيادة احتمالية ارتفاع الأسعار. يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة الطلب على أنواع الوقود الحيوي، مثل تلك التي تعتمد على الذرة والحبوب الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. يمكن لأحداث غير متوقعة مثل النزاعات الدولية أن تزيد الوضع سوءًا على الفور، كما حدث مع أزمة أوكرانيا.

الافتقار إلى الإحساس بالأزمة

في خطاب السياسة الذي ألقاه في 17 يناير/ كانون الثاني 2022، تحدث رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو عن الأمن الاقتصادي، لكنه لم يشر إلى الأمن الغذائي، وتطرق نقاشه للسياسة الزراعية فقط إلى تعزيز الصادرات، والتي تفاخر بأنها وصلت إلى مستوى 1 تريليون ين، والتحول ”الذكي“ - الذي يشير إلى استخدام الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير العمالة وزيادة الدقة وزيادة الإنتاجية. أسعار المواد الغذائية والمعدات ذات الصلة آخذة في الارتفاع، ومن الواضح أن اليابان تخسر أمام الصين وغيرها في المنافسة على الشراء، ويتزايد القلق العام بشأن ضمان الإمدادات الغذائية والحفاظ على الإنتاجية المحلية. في الوقت الحالي، يُظهر تسليط الحكومة الضوء على الصادرات والتحول الذكي أنها تفتقر إلى الإحساس بالأزمة.

على الرغم من أنني لا أنكر قيمة تعزيز الصادرات، عندما يكون لدى اليابان معدل اكتفاء ذاتي من الغذاء يبلغ 37٪ - وهو مستوى منخفض بشكل خطير وفقًا للمعايير العالمية - يجب أن تكون الأولوية الأولى هي بذل كل جهد ممكن للحفاظ على الإنتاجية.

هذا هو الحال أيضًا أن الرقم البالغ 1 تريليون في الصادرات الغذائية يتضمن بعض التزييف، ويمكن للمرء أن يحسب قيمة الصادرات التي يتم إنتاجها محليًا بالفعل على أنها أقل من 100 مليار ين. العديد من الصادرات، بما في ذلك الويسكي والقهوة والشوكولاتة والميسو وصلصة الصويا، هي سلع مصنعة تعتمد على المواد المستوردة. ما معنى أن تحدد الحكومة الهدف الزائف المتمثل في رفع هذا الرقم إلى 5 تريليون ين بحلول عام 2030؟ أنا لا أنكر قيمة التحول الذكي أيضًا، لكن رفع الآمال من خلال حلم كاذب بأن هذا يمكن أن يحل جميع المشاكل هو أيضًا نهج مشكوك فيه.

التفكير على المدى الطويل

شكلت المقترحات الواردة في ورقة حول استراتيجية الأمن الاقتصادي أعدها الحزب الليبرالي الديمقراطي في 16 ديسمبر / كانون الأول2020، الأساس للأفكار الواردة في خطاب سياسة كيشيدا. وشمل ذلك قسما عن تعزيز الأمن الغذائي، ولكن لم يرد ذكر لتحسين الاكتفاء الذاتي الغذائي. في النهاية، يبدو أنه قد فكر فقط في طرق الشراء في الاقتصاد الغذائي العالمي.

وجهة النظر الواردة في الورقة هي أن امتلاك الأموال المتاحة سيمكن اليابان من إجراء عمليات الشراء المطلوبة، وبالتالي فإن الطريقة الأرخص والأكثر فاعلية لتحقيق الأمن هي الاستعداد ماليًا. من الواضح الآن، أن هذا أصبح مستحيلاً. يجب على المرء أن ينظر إلى هذه الحقائق أثناء مناقشة الأمور الأمنية.

إن الحجة القائلة بأن الأمن الاقتصادي يتحقق من خلال تحرير التجارة والاعتماد على الواردات الغذائية تفتقر إلى المنظورات الأساسية طويلة الأجل والشاملة. حتى لو كان الحفاظ على إنتاج الغذاء المحلي أكثر تكلفة على المدى القصير من شراء المنتجات الزراعية من الخارج، فإن التكاليف في أزمة غير متوقعة - عندما يتعذر على المرء شراء الطعام، حتى لو كان المال متاحًا - تجعل الحفاظ على الإنتاج أرخص في الواقع على المدى البعيد. لقد تم تذكيرنا مؤخرًا كيف أدى التفكير فقط في التكاليف المنخفضة الفورية للطاقة النووية إلى وقوع حادث بليغ.

في الوضع الذي تواجهه اليابان، فإن التجاهل شبه الكامل لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي يعني أن نهج الأمن الاقتصادي هذا معيب بشكل خطير في الجانب الأساسي للأمن الغذائي، وبالتالي يفشل في حماية أرواح المواطنين وسبل عيشهم.

بينما تتزايد مخاطر أزمة الغذاء بلا شك، تدعو الحكومة إلى خفض إنتاج الأرز والحليب، بسبب فائض العرض. لكن هذا ليس الوقت المناسب لتثبيط عزيمة المنتجين المحليين. إنها وجهة نظر قصيرة النظر للغاية، عندما يكون هناك احتمال أن تكافح اليابان لتأمين الغذاء من الخارج.

منذ ما يقرب من 30 عامًا، شهدت اليابان وحدها اتجاهًا حيث استمر الدخل في الانخفاض جنبًا إلى جنب مع استهلاك الغذاء، وقد حفز الوباء هذا الاتجاه. المزيد من الناس غير قادرين على تناول الطعام على الرغم من رغبتهم في ذلك، والزيادة في العرض ليس بسبب انخفاض الطلب، ولكن بسبب نقص العرض في المناطق التي تحتاجها. المطلوب هو زيادة الإنتاج، بحيث يمكن نشر الغذاء كدعم إنساني، وإنقاذ المستهلكين، وتقليل المخزونات، وإنقاذ المنتجين، والاستعداد لأزمة الغذاء التي تلوح في الأفق.

التفكير سويًا

حان الوقت الآن لجميع المواطنين للتفكير معًا حول كيفية الحفاظ على إنتاج الغذاء المحلي وتوسيعه. إن المنتجين والموزعين وتجار التجزئة والمستهلكين والصناعات ذات الصلة يشتركون في نفس المصير. يجب على تجار التجزئة التوقف عن خفض الأسعار. إذا تجاهلوا تكاليف المزارعين وفرضوا أسعار المنتجات على تجار الجملة لتتناسب مع أسعار البيع المفضلة لديهم، فسيعاني المزارعون. وإذا أفلس المزارعون، فلن يتمكن تجار التجزئة من الاستمرار.

يجب على المستهلكين أيضًا التوقف عن تقييم الأسعار المنخفضة فقط. بدون مزارعين، لن يكون هناك ما نأكله. نحن بحاجة إلى تعزيز الشبكات من المنتجين إلى المستهلكين، والتخلص من التركيز الضيق على اللحظة الحالية والمال والنفس لإنشاء اقتصاد دائري مستدام مفيد للبائعين والمشترين والمجتمع بشكل عام.

يجب أن يكون دعم الدولة أيضًا جزءًا من هذا النهج. يبدو أن الزراعة اليابانية هي الأكثر حماية في العالم، لكن الواقع عكس ذلك تمامًا. في الولايات المتحدة، تم دفع ما يعادل 3.3 تريليون ين مباشرة للمزارعين الذين تضررت مداخيلهم من جائحة كورونا، و330 مليار ين تم استخدامها لشراء المنتجات الزراعية المحلية وتوفيرها للمحتاجين. في غضون ذلك، لم يتلق المزارعون في اليابان أي شيء تقريبًا.

حتى قبل هذه التدابير الطارئة في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، كانت هناك سياسات مطبقة تشتري بموجبها الحكومة الحبوب ومنتجات الألبان بأسعار دنيا محددة، لاستخدامها في المساعدات المحلية والدولية. لا توجد مثل هذه السياسات في اليابان. يوجد أيضًا نظام من مستويين في تلك الاقتصادات يعوض المزارعين بشكل مباشر عن تكاليف إنتاجهم. هذا غير موجود في اليابان أيضًا، مما يحدث فرقًا كبيرًا.

هذا يعني أن مزارعي اليابان هم مجموعة من النخبة، على الرغم من امتلاكهم أقل حماية ممكنة في العالم. آمل أن يفخروا مرة أخرى، ويثقوا، ويصمموا على دعم المواطنين في تحقيقهم للمرتبة العاشرة من حيث الإنتاج الزراعي في جميع أنحاء العالم.

الأمن الغذائي كاستراتيجية أساسية

في الغرب، من المنطقي أن تقوم الدولة ككل بدعم الصناعات التي تحمي حياة شعبها، والبيئة، والمجتمعات الإقليمية، وأراضيها، وحدودها. إذا لم تدرك اليابان هذا أيضًا، فلن تتغلب على الأزمة. يجب على الحكومة استخدام مواردها المالية نحو شبكة أمان في حالة الطوارئ واتخاذ تدابير للتعامل مع مثل هذا الموقف.

على سبيل المثال، 350 مليارًا ين ستغطي المدفوعات الإضافية لمزارعي الأرز حتى يتمكنوا من الحصول على 12000 ين لكل 60 كيلوغرامًا من الأرز، بدلاً من 9000 ين، حتى إجمالي 7 ملايين طن. هذا من شأنه حماية حياة المواطنين. وستوفر 500 مليار ين وجبات غداء مجانية في المدارس الابتدائية والمتوسطة على مستوى البلاد، مما يحمي مستقبل أطفال اليابان. الغذاء هو مفتاح الدفاع الوطني. بالنظر إلى 6.6 تريليون ين اللازمة للبلاد لشراء وصيانة 147 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف 35 فلا يوجد سبب لعدم تخصيص هذا المبلغ من المال للأمن الغذائي.

فقدان السيطرة على الغذاء يعني أننا نفقد السيطرة على حياة المواطنين واستقلال بلادنا. مع وضع ذلك في الاعتبار، يجب علينا إعادة تشكيل السياسة الزراعية والغابات ومصايد الأسماك حول الاستراتيجية الأساسية لضمان الأمن الغذائي. ما يريده اليابانيون ليس حديثًا لا نهاية له عن المصلحة الوطنية ينتهي به الأمر بالفائدة على الشركات المفضلة في اليابان والولايات المتحدة. وبدلاً من ذلك، فإنهم يرغبون في رؤية وسياسات شاملة توضح كيف يمكنهم تحمل نصيبهم من عبء تأمين الغذاء الآمن لحماية حياتهم، وبيئتهم، ومجتمعاتهم، وأراضيهم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية وتم نشره في 17 مارس/ آذار 2022، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من بيكستا)