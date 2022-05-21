اليابان | لماذا لا يُقبِل الشباب الياباني على المشاركة بكثافة في الانتخابات؟

تبلغ نسبة إقبال الناخبين المراهقين في اليابان حوالي 40٪، وهي نسبة أقل بكثير مما هي عليه في البلدان الأخرى. إذا نجد أن بلدًا مثل الدنمارك تزيد فيها النسبة عن 80٪، وهو أمر مدهش ومثير للإعجاب. لماذا لا يصوت الشباب الياباني في الانتخابات؟ في هذه المقالة يلقي الكاتب الضوء على أسباب تلك الظاهرة وكيفية حث الشباب الياباني على المشاركة السياسية الفعالة.

على الرغم من أنني لست متخصصًا في النشاط الانتخابي ولا على دراية خاصة بالخطاب المتعلق بالشباب، فكلما اقتربت الانتخابات، تأتي وسائل الإعلام المحلية بانتظام لمقابلتي حول الناخبين الشباب. أتصور أن هذا يرجع إلى مشاركتي إلى حد ما في السياسة المعاصرة مع الطلاب.

على سبيل المثال، في جامعة شيماني، حيث أقوم بالتدريس، يوجد نادٍ يسمى بولي رينغرز، والذي يهدف إلى دعم المشاركة الإيجابية في السياسة للشباب. لقد كنت مستشارًا للمجموعة منذ تأسيسها في عام 2009. لقد أجرينا تصويتًا وهميًا عبر الإنترنت لطلاب الجامعة ليتزامن مع انتخابات مجلس النواب لعام 2021، و ”استطلاع دخول“. كانت الأولى تجربة في التصويت عبر الإنترنت تهدف أيضًا إلى إثارة الجدل حول زيادة الإقبال المحلي من خلال توفير شكل بديل للتصويت. كان هذا الأخير في الأساس تصويتًا عند الاقتراع، وإن لم يكن نموذجيًا. كان يركز على التجربة نفسها للطلاب من التحدث مباشرة مع الناخبين. كانت الفكرة أن هذا وفر لهم ”مدخلاً“ للمشاركة السياسية.



استطلاع رأي أجراه الطلاب في ماتسو في وقت انتخابات مجلس الشيوخ عام 2013. (الصورة من مايغوما كويتشي)

كما أشرف على ندوات حول الإدارة العامة بهدف تنفيذ حلول للقضايا الاجتماعية. حصل هؤلاء على جائزة مانيفستو، مع إشعار بأنشطة بولي رينغرز والتعليم العملي للمواطنة بالتعاون مع جمعية مدينة ماتسو.

أكتب هنا من هذا المنظور، وليس بناءً على خبرة أكاديمية دقيقة. آمل أن تساعد الانطباعات المتنوعة التي اكتسبتها من خلال الأنشطة مع الطلاب في تعزيز التغيير.

الرفض وليس الاحتجاج

”ماذا يمكننا أن نفعل حيال انخفاض نسبة التصويت بين الشباب؟“ هذا سؤال متكرر عندما تتم مقابلتي. لكنني أصبحت أفكر في الأمر على أنه غير ملائم. هناك شيء غريب في الأساس حول طريقة تكوينه.

”الناس الذين لا يصوتون هم سيئون“. هذه هي الفرضية الكامنة وراء السؤال، والتي تنحرف نحو طرح السؤال الفعلي، ”كيف يمكننا أن نجعل الشباب الذين لديهم مشاكل مختلفة يدلون بأصواتهم في الانتخابات؟“ لكن لا أحد يستجوب الجمهور في عرض كوميدي ممل حول سبب عدم ضحكهم. هناك أيضًا ميل إلى إهمال مناقشة المواطنين الأكبر سنًا عند الحديث عن ضعف الإقبال. ربما تكمن المشكلة في مواقفنا وليس مواقف الشباب. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في أوقات الانتخابات فقط يتم تجميع الأعضاء المتنوعين من المجموعة الشابة معًا.

هذا تحول مفاجئ، لكني أود التحدث الآن عن أغنية Ussee wa (Shut Up!) للمغنية أدو التي تم نشرها على اليوتيوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وسرعان ما وجدت جمهورًا، ولديه الآن أكثر من 200 مليون مشاهدة. كانت المغنية لا تزال في المدرسة الثانوية عندما سجلت الأغنية الناجحة. بصوت قوي وقدرة ساحقة على الغناء، رددت الكلمات ”اخرس! اسكت! اسكت!“ للتعبير عن استياء وغضب الشباب على الإطلاق الذي تجده مزعجًا (معنى آخر بالنسبة لنا)، ولفتت انتباه قطاع عريض من الناس.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون لدينا انطباع خاطئ. يقول الناقد الموسيقي أيوكاوا بات إن اللحن الرئيسي ليس لحن ”الاحتجاج“. إنها حالة من اليأس ورفض الكبار. الاحتجاج هو شكل من أشكال التواصل، لكن الرفض لا يوفر وسيلة للتواصل. هذا حقا أمر خطير.

يجب ألا نتجاهل مثل هذه الأفكار في سياق المشاركة السياسية. إذا حاول البالغون غير الموجودين حتى على رادارهم إلقاء محاضرة من تتسم بالتعالي أو كمن يملك مفاتيح الحقيقة الكاملة، فسيتم تجاهلهم ببساطة. إذن، ما هو أفضل نهج للتعامل مع تلك المشكلة؟

ليس لدي أي خطة بارعة بشكل خاص. لكن أولاً، ربما يمكن لكبار السن البدء بمعالجة مشاكل المشاركة الخاصة بهم. هل فكرنا بالفعل في هذه الأمور بصدق، أم أننا نتشدق بها للتو؟ كدليل. . . حسنًا، أود تقديم الدليل بعد قليل. في الوقت الحالي، أود أن أسمي هذه القضايا، باختصار ”خداع“. لقد شهد الشباب أشكال الخداع المختلفة لكبار السن. انخفاض الإقبال هو أحد مظاهر هذه الرؤية.

هذه المقالة عبارة عن خطاب اعتذار يتضمن التأمل الذاتي. ولكن مثل الشباب، هناك أنواع كثيرة من كبار السن. البعض صادق، بينما البعض الآخر ليسوا في موقف ينبغي لومهم عليه. أود أن تُقرأ كلماتي وتُفهم في هذا السياق.

المدرسة مرآة المجتمع

أولاً، يجب أن ندرك الطبيعة الروتينية للتربية المدنية. صحيح أن اختصاصيي التوعية بذلوا بعض الجهد في هذا الموضوع عندما تم تخفيض سن التصويت إلى 18 عامًا قبل بضع سنوات. ومع ذلك، انتهى هذا الأمر باعتباره بدعة عابرة. حتى بعد أن رفعت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الحظر الفعال على الأنشطة السياسية للطلاب الذي تم فرضه في عام 1969، لا تزال المدارس تحافظ على مسافة من السياسة المعاصرة باسم تحت شعار ”الحياد“.

الانتخابات الوهمية هي مثال جيد. يتم توقيتها بما يناسب الفصل، وليس هناك أي إحساس بالواقع في التصويت لصالح شخصية من التاريخ الياباني مثل ساكاموتو ريوما. حتى لو كانت ”وهمية“، سيكون من الأفضل إجراء انتخابات مع الأحزاب والمرشحين الفعليين في نفس الوقت مع انتخابات حقيقية.

يجب على المعلمين أيضًا التفكير في كيفية عدم معاملتهم للطلاب كمواطنين حتى الآن. في الحياة المدرسية النموذجية، لم يتم الاعتراف بموقف الطلاب كأفراد يتم تعليمهم لتولي عباءة ”الأشخاص الذين يشكلون أمة ومجتمعًا مسالم وديمقراطي“، كما هو موضح في المادة 1 من القانون الأساسي للتعليم. على سبيل المثال، أثناء جائحة كورونا في العديد من المدارس، قرر المعلمون وحدهم ما يجب فعله بشأن الرحلات المدرسية. تشهد أيضًا العديد من قواعد المدرسة غير المعقولة، والتي لا تتماشى مع حساسيات الطلاب والحفاظ على طريقة تفكير قديمة منذ عقود على هذا الموقف.

ذكرت مجموعة بحثية تابعة لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أنه ”يجب على الطلاب المشاركة في المجتمع، والتفكير بأنفسهم، واتخاذ قراراتهم بأنفسهم كمواطنين“. ربما هذا هو السبب في أن المدارس تشجع الطلاب على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والتطوعية. لكن المجتمع ليس مساحة منفصلة خارج المدرسة. المدرسة نفسها هي المجتمع. ماذا يعني رعاية الأشخاص القادرين على ”المواطنة المعقولة“ (من المادة 14 من نفس القانون) إذا تم استبعادهم من القرارات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية المهمة القريبة منهم، مثل قواعد المدرسة؟ لا ينبغي أن يقتصر تعليم المواطنة على الفصل الدراسي.

كملاحظة جانبية، أعيش في مدينة ماتسو، في محافظة شيماني وهي العاصمة الوحيدة لمحافظة يابانية التي بها محطة للطاقة النووية. من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2022، تم تقديم الطلبات في ماتسو وثلاث مدن مجاورة - إيزومو أيضًا في محافظة شيماني ، ويوناغو وساكايميناتو في محافظة توتوري المجاورة - لإجراء استفتاءات على المواطنين بشأن إعادة تشغيل مفاعل في محطة شيماني للطاقة النووية. في جميع الحالات، تجاوز عدد التوقيعات المتطلبات القانونية. ومع ذلك، أدت معارضة رؤساء البلديات الأربعة إلى رفض المجالس للطلبات. يتحدث السياسيون دائمًا عن ”الدور القيادي للمواطنين“ وعن ”ترحيبهم بالمشاركة“، ولكن هذه كانت النتيجة. يتم تجاهل آراء المواطنين بصراحة. قد يرى المرء المدارس على أنها صورة مصغرة لهذا المجتمع.

لا مفر من السياسة

في اليابان، قلنا للجيل القادم غالبًا أن ”الحكم الذاتي المحلي هو مدرسة للديمقراطية“، في إعادة صياغة للكلمات لرجل القانون والسياسي البريطاني جيمس برايس. ومع ذلك، هناك إغفال مؤسف لأي كلمة رئيسية هنا. قال بريس في الواقع، ”أفضل مدرسة ديمقراطية. . . هي ممارسة الحكم الذاتي المحلي“. هذا ليس مجرد سهو، بل يؤدي إلى ضياع الواقع. في نهاية القرن التاسع عشر، رأى برايس أصول الديمقراطية الأمريكية في ”ممارسة“ المواطنين في مناقشة وتقسيم المهام مثل التنظيف، وبناء الطرق، وإدارة المزارع. وفي الوقت نفسه، في اليابان اليوم، يقال إن بعض الناس اختاروا العيش في شقق لأنهم لا يرغبون في الانضمام إلى جمعيات الأحياء. اجتماعات رابطة الآباء والمعلمين لاختيار أدوار اللجنة يتم الاستهزاء بها على أنها ”جنازات“، كما لو كان يتم معاقبة الآباء المختارين. يتم تربية الأطفال على مشاهدة مثل هؤلاء الآباء. صحيح أن جمعيات الأحياء ومجموعات رابطة الآباء والمعلمين لديها بعض المشكلات. لكن يمكن للمرء أن يقول إن هذا يجعلهم أماكن أفضل للتعلم. في الواقع ليس الأطفال وحدهم من يحتاجون إلى ”مدارس“.

يتزامن شبابي مع التسعينيات تقريبًا. في ذلك الوقت، كانت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب للأشخاص في العشرينات مثل من هم من العمر في حدود 30٪. هذا لا يختلف كثيرًا عن الوقت الحاضر. واستمرت المجموعة ذات العشرين عامًا في الحصول على أقل نسبة مشاركة منذ نصف قرن. لقد سلكنا نفس الطريق، لذا يجب أن نسأل أنفسنا بتواضع إذا كان لنا الحق في انتقاد الشباب. حتى بين أولئك الذين هم في سن تربية أطفالهم، فإن حوالي نصفهم فقط يذهبون إلى مركز الاقتراع.

مطلوب مزيد من التفكير الذاتي. كثيرًا ما يقول كبار السن إنه يجب على المرء أن يصوت وفقًا للسياسات وليس وفقًا للشخصيات، لكن هل يتبعون ذلك؟ بدلاً من ذلك، قد يصوتون لشخص ما بسبب ارتباط شخصي، لأنهم يشعرون أنه يتعين عليهم ذلك من أجل وظيفتهم، أو ببساطة كمشجعين لمرشح مشهور. عندما أجرى طلاب بولي رينغرز ”استطلاع دخول“، شعروا مباشرة من الناخبين أنه لم يتم إيلاء الكثير من الاهتمام لخياراتهم. سهلت عدة عوامل إعادة انتخاب نفس الأشخاص عدة مرات، بينما أدى ميل السياسيين إلى التركيز على القضايا الشائعة العابرة في الوقت الحاضر إلى عدم استقرار سياسي. من يجب أن يتحمل المسؤولية عن هذا؟ يجب على الناخبين الأكبر سنًا أن يكونوا قدوة.

ربما أكون قد بالغت في توبيخ الذات. وأسرع في إضافة أن كبار السن قد بحثوا أيضًا عن حلول. وتشمل هذه اقتراحات للتصويت عبر الإنترنت وتخفيض الحد الأدنى لسن المرشحين. اقترح الخبراء دوائر انتخابية تمثل تصويت الشباب وتوفير صوت سياسي للأطفال من خلال السماح للآباء أو الأوصياء بالتصويت نيابة عنهم. علاوة على ذلك، كانت هناك أفكار لأنظمة لتقسيم الأصوات بين سياسات مختلفة أو تكليف الآخرين بها.

ومع ذلك، نظرًا لأنه لن يتم تبني أي من هذه الأشياء، فلا يوجد ما يدعو إلى التعجرف. الخيار الوحيد هو الاعتذار. اسمحوا لي أن أكون صريحا. من الأفضل عدم توقع الكثير من الأجيال الأكبر سناً. إن عمرهم لا يعني أنهم قدوة. أعتقد أنه من الصواب تجاهلهم أيضًا. ومع ذلك، أود أن أقول هذا بالضبط في النهاية. لا تتخلوا عن الاهتمام بالسياسة. حتى لو ادعينا أننا غير مهتمين بهذه الأمور، فنحن بالتأكيد نتأثر بها. ونوع السياسة التي تتدخل في الحياة اليومية مزعجة دائمًا.

(النص الأصلي نشر باللغة اليابانية في 12 أبريل / نيسان 2022، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: تصويت وهمي في مدرسة ثانوية في ماتسو حول تعديل الدستور. الصورة من الكاتب)