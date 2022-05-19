اليابان | تخفيض العبء الأساسي على أوكيناوا: هل نقل قاعدة فوتينما الجوية الأمريكية هو الحل؟

يدعو الكاتب وهو خبير في العلاقات الدولية إلى نهج جديد لتقليل العبء الأساسي في أوكيناوا، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في المنطقة.

على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية أو نحو ذلك، أصبح من المستحيل تقريبًا إجراء مناقشة هادئة ومثمرة حول موضوع القواعد العسكرية الأمريكية في أوكيناوا. السبب الرئيسي هو الجدل حول نقل قاعدة مشاة البحرية الجوية فوتينما في غينوان. مع استمرار المواجهة، ازداد الخطاب احتدامًا وعدائيًا واستقطابًا أيديولوجيًا. فيما يلي، أحاول إعادة تركيز النقاش على الأساس المنطقي الأصلي للخطة، أي تخفيف الخطر والعبء الواقع على المواطنين المحليين في أوكيناوا.

خلفية تاريخية

كانت مقترحات عودة قاعدة فوتينما لمشاة البحرية الجوية الأمريكية مطروحة على الطاولة منذ عام 1995، عندما أثار ضرب واغتصاب فتاة من أوكيناوا من قبل ثلاثة جنود أمريكيين موجة من الاحتجاجات والدعوات لمراجعة اتفاقية وضع القوات لعام 1960. في عام 1996، على أمل وقف موجة الشعور المناهض للقاعدة في أوكيناوا، توصلت الحكومتان اليابانية والأمريكية إلى اتفاق لإغلاق القاعدة وإعادة الأرض إلى اليابان في غضون سبع سنوات، شريطة بناء مرافق بديلة مناسبة في مكان آخر. قرب نهاية عام 1999، أعطت حكومة مدينة ناغو، في الشمال الشرقي من جزيرة أوكيناوا، موافقتها المشروطة على خطة لبناء مرافق استبدال قاعدة فوتينما خارج منطقة هينوكو بالمدينة. ومع ذلك، فإن خطة إعادة التوطين التي اعتمدتها الحكومتان اليابانية والأمريكية في عام 2006 (بموجب خارطة الطريق بين الولايات المتحدة واليابان لتطبيق إعادة التنظيم) تجاهلت الشروط التي وضعتها السلطات المحلية. في عام 2009، عندما تولى الحزب الديمقراطي الياباني السلطة من الحزب الليبرالي الديمقراطي، عارض رئيس الوزراء هاتوياما يوكيو بشدة خطة عام 2006 وتعهد بنقل منشآت فوتينما ”خارج المحافظة على الأقل“. لكن في العام التالي، تراجع وعاد إلى خطة عام 2006.

وسط التغييرات في القيادة على المستوى الوطني ومستوى المحافظات وتزايد التحديات الأمنية الإقليمية التي تفرضها كوريا الشمالية والصين، غيرت واشنطن وطوكيو شروط اتفاقية النقل مرارًا وتكرارًا، وأثارت هذه التغييرات أحادية الجانب انعدام الثقة والعداء بين سكان أوكيناوا. مع تصاعد المشاعر المناهضة للقاعدة والحكومة المركزية في طوكيو، تضاءلت خيارات التفاوض على حل.

علاوة على ذلك، ساعدت الحرب الكلامية والسياسية المتصاعدة بين أوكيناوا والسلطات الوطنية في تحويل القضية إلى صراع مشحون للغاية بين الأيديولوجيات والهويات. واتهم أنصار موقف الحكومة المركزية سكان أوكيناوا بعرقلة الانتقال بدوافع المرتزقة أو كونهم بيادق في استراتيجية الصين الإقليمية. على الجانب الآخر، نسمع اتهامات بالتمييز ضد سكان أوكيناوا منذ فترة طويلة. وقد أدى هذا الاستقطاب إلى زيادة صعوبة التسوية.

بدلاً من صب الزيت على النار وتأجيج الموقف، أود إعادة صياغة النقاش بالرجوع إلى أساسيات المشكلة - التأثير الملموس قاعدة فوتينما التابعة لمشاة البحرية الأمريكية والقواعد الأخرى على سلامة وجودة الحياة في المجتمع المحيط. بالتركيز على قضية التلوث الضوضائي، أود تحدي بعض الافتراضات الأساسية التي تقود الجدل حول قاعدة فوتينما.

التلوث الضوضائي وإعادة التوطين

في مايو/ أيار 2021، شاركت في ندوة عبر الإنترنت عقدها مركز الشرق والغرب في واشنطن حول موضوع الحد من عبء القواعد العسكرية في أوكيناوا. بسبب فارق التوقيت، كانت الساعة 11:00 مساءً في غينوان عندما حان الوقت لتقديم عرضي التقديمي، وهو شرح لتوصيات معينة تم تقديمها إلى محافظ أوكيناوا تاماكي ديني من قبل مجلس Bankoku Shinryō المؤلف من خبراء بارزين بشأن قضايا القاعدة العسكرية الأمريكية، والذي كنت عضوا فيه. حتى في ذلك الوقت من الليل، انقطع حديثي مرارًا وتكرارًا بسبب ضجيج المروحيات الأمريكية من فوتينما القريبة وهي تحلق فوق شقتي. أثناء مناقشة المشاكل المحيطة باتفاقية وضع القوات الأمريكية اليابانية الحالية، أشرت إلى أن هذا النوع من التلوث الضوضائي كان جزءا لا يتجزأ من حياة السكان في أوكيناوا.

ألقى بول فوستي، مدير السياسة اليابانية في مكتب وزير الدفاع الأمريكي، باللوم على إحباط السكان بسبب التلوث الضوضائي على الوتيرة البطيئة لجهود إعادة قاعدة فوتينما والقواعد الأخرى في الأجزاء الجنوبية والوسطى المكتظة بالسكان من جزيرة أوكيناوا. ومع ذلك، أصر على أنه تم إحراز تقدم في بناء مرفق لنقل القاعدة في هينوكو ونقل أنشطة التدريب إلى أجزاء أخرى من اليابان واقترح أن العديد من قضايا اتفاقية وضع القوات الأمريكية اليابانية ستختفي كخطط لقواعد مشتركة (مشتركة مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية).

تكمن المشكلة الأساسية في هذه الاستجابة في أنها تفترض أنه سيتم حل مشكلة الضوضاء عن طريق نقل قواعد مثل قاعدة فوتينما إلى مناطق أقل كثافة سكانية. ربما كان هذا صحيحًا في عام 1996، عندما تم تحديد قاعدة فوتينما كقاعدة لنشر، وإعادة التزود بالوقود، وصيانة الأسراب الجوية التعزيزية التي قد يتم إرسالها من الولايات المتحدة إلى المنطقة في حالة الطوارئ الكورية الشمالية. لكن دور القاعدة تغير بشكل كبير منذ ذلك الحين.

في الوقت الحاضر، تقوم طائرات النقل أوسبري، المتمركزة في قاعدة فوتينما منذ عام 2012، بإجراء تدريبات روتينية عبر طول جزيرة أوكيناوا وعرضها. يتضمن التدريب عادةً سلسلة من عمليات الإقلاع والهبوط في أي من مواقع الهبوط الـ 69 المنشأة داخل محافظة أوكيناوا. على سبيل المثال، من فوتينما في وسط أوكيناوا، قد تتقدم طائرات أوسبري من قاعدة تلو الأخرى باتجاه منطقة التدريب الشمالية، والتوقف في معسكر هانسن، ومعسكر شواب (موقع النقل المخطط له)، ومنطقة تدريب كين بلو بيتش، ومطار إيجيما المساعد للطيران. تقوم الطائرات بالتحليق بشكل روتيني فوق المدن الجنوبية ناها وأوراسو قبل العودة إلى قاعدة فوتينما. حتى إذا تم نقل قاعدة فوتينما إلى معسكر شواب فستواصل الطائرات التحليق فوق وسط وجنوب أوكيناوا بشكل يومي.

أوكيناوا والمفهوم الجديد

علاوة على ذلك، منذ عام 2017، قام سلاح مشاة البحرية بتحويل تركيزه الاستراتيجي إلى عمليات متفرقة من قبل وحدات صغيرة، مما قلل من اعتماده على القواعد العسكرية الكبيرة. بموجب مفهوم عمليات القاعدة المتقدمة الاستكشافية، لذي تم تطويره الاستجابة لقدرة الصين الصاروخية المتزايدة، سيتم استخدام وحدات صغيرة وعالية الحركة لإنشاء قواعد مؤقتة للصواريخ والطائرات في جزر نائية ذات مواقع استراتيجية في محاولة لمنع تقدم البحرية للعدو وتأمين الممرات البحرية. لتنفيذ هذا المفهوم، يقوم مشاة البحرية ببناء قواعد تدريب في جميع أنحاء أوكيناوا، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من اليابان، ويقومون بتوسيع وتكثيف تدريباتهم.

في خطوة موازية، تبنت القوات الجوية الأمريكية مفهوم يدعو إلى تفعيل شبكة من مواقع التشغيل الأمامية الأصغر والأوسع انتشارًا. ساهمت تدريبات القوات التي أجريت في قاعدة بواسطة وحدات القوات الأمريكي من قاعدة الجوية في زيادة وتيرة هبوط الطائرات وإقلاعها في القواعد العسكرة الأمريكية، تسببت الرحلات الجوية على ارتفاعات منخفضة بواسطة طائرات العمليات الخاصة إم سي-130 فوق جزر كيراما وكيب هيدو (أقصى نقطة شمال جزيرة أوكيناوا) في إثارة القلق بين السكان.

باختصار، أدت التغييرات في البيئة الأمنية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى تحول في الإستراتيجية العسكرية الأمريكية، مما أدى إلى استمرار التدريبات في جميع أنحاء محافظة أوكيناوا، بغض النظر عن موقع القواعد الرئيسية. في ظل هذه الظروف، يبدو من غير المحتمل أن يؤدي نقل قاعدة جوية من جزء من المحافظة إلى مكان آخر إلى حل مشكلة الضوضاء.

احترم قرارات اللجنة اليابانية الأمريكية المشتركة

ومع ذلك، هناك شيء يمكن للحكومة اليابانية فعله الآن للتخفيف من الخطر والضجيج: مطالبة الجيش الأمريكي بالامتثال للاتفاقيات التي توصلت إليها اللجنة اليابانية الأمريكية المشتركة.

ولا تنص اتفاقية وضع القوات الحالية، التي يعود تاريخها إلى عام 1960، على إجراء تدريبات خارج القواعد الأمريكية. يبرر الجيش الأمريكي تدريباته الجوية من خلال وصفها بأنها ”تنقل بين المنشآت والمناطق المستخدمة من قبل القوات المسلحة الأمريكية“، وهو أمر مكفول للمركبات والأفراد العسكريين الأمريكيين بموجب المادة 5 من اتفاقية وضع القوات.

توصلت اللجنة اليابانية الأمريكية المشتركة، وهي جهاز استشاري رفيع المستوى تم إنشاؤه بموجب اتفاقية مركز القوات، إلى اتفاق بشأن سياسات الحد من الضوضاء لقواعد يوكوتا، أتسوغي، فوتينما، وكادينا، بما في ذلك قيود الإقلاع والهبوط في وقت متأخر من الليل وفي الصباح الباكر. والرحلات الجوية على ارتفاعات منخفضة. ومع ذلك، فإن هذه الاتفاقيات لا تتطلب أكثر من بذل كل الجهود الممكنة في القواعد الأمريكية. في الواقع، يذكرون بوضوح أنه يمكن رفع القيود حسب الضرورة من قبل القوات الأمريكية في اليابان.

تنص تدابير فوتينما للحد من الضوضاء المتفق عليها في عام 1996 على أن ”تكوين نمط حركة المرور في المطارات، بما في ذلك طرق الدخول والخروج، يجب أن يكون مصممًا لتجنب التحليق فوق المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، قدر الإمكان“. تجلى تجاهل الجيش الأمريكي لهذه الاتفاقية بوضوح في عام 2004، عندما تحطمت طائرة هليكوبتر من طراز سي إتش-53 فوق المبنى الرئيسي لجامعة أوكيناوا الدولية واشتعلت فيها النيران. وفي عام 2007، أكدت الحكومتان اليابانية والأمريكية مجددًا مبدأ تجنب الرحلات الجوية فوق المدارس، ولكن تم تجاهل هذا أيضًا، ففي عام 2017 ، سقطت أجزاء من مروحية تابعة لقاعدة فوتينما من السماء وسقطت على أرض مدرسة ابتدائية محلية.

تقع جامعة ريكيو، حيث أقوم بالتدريس، على بعد حوالي ثلاث كيلومترات من قاعدة فوتينما الجوية، ويتم قطع محاضراتي دائمًا بسبب هدير الطائرات التي تحلق في سماء المنطقة. في إحدى المناسبات، مرت رحلة تدريبية مباشرة فوق المبنى حيث كان طلبة المرحلة الثانوية يخضعون لامتحان الاستماع باللغة الإنكليزية في امتحان القبول بالجامعة على مستوى البلاد. علاوة على ذلك، منذ انتشار جائحة كورونا، يجب ترك نوافذ الفصول الدراسية مفتوحة لتوفير التهوية اللازمة للحد من انتشار العدوى. نتيجة لذلك، ليس لدي خيار سوى إيقاف المحاضرة بينما ننتظر مرور أكثر من اثنتي عشرة طائرة عسكرية.

ما الذي يجب عمله؟

منذ تسعينيات القرن الماضي، دعت حكومة أوكيناوا إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية مركز القوات لمعالجة مظالم سكان أوكيناوا، بحجة أن جهود اللجنة المشتركة ”لتحسين عملية“ اتفاقية مركز القوات غير فعالة. لكن الحكومة اليابانية لم تظهر أي بوادر للتراجع. في كلتا الحالتين، يجب احترام الاتفاقية إذا كانت ستحدث فرقًا. يشير التاريخ الحديث إلى أن اتفاقيات اللجنة المشتركة يمكن أن يكون لها تأثير إذا كانت الحكومة اليابانية جادة في تطبيقها. لسنوات عديدة، لم تتمكن السلطات اليابانية المحلية من احتجاز واستجواب الأفراد العسكريين الأمريكيين المتهمين بارتكاب جرائم خارج القاعدة حتى إعادة لائحة الاتهام الرسمية. ومع ذلك، بعد اتفاقيتين متتاليتين من قبل اللجنة اليابانية الأمريكية المشتركة فقد تغير ذلك.

حتى إذا كانت الحكومة اليابانية غير راغبة في إجراء إعادة تفاوض بشأن اتفاقية وضع القوات، يمكنها بالتأكيد الضغط على الأمريكيين للالتزام باتفاقيات الحد من الضوضاء التي اعتمدتها اللجنة المشتركة. هذه خطوة عملية يمكننا اتخاذها تجاه معالجة قضايا السلامة الأساسية وجودة الحياة التي تطرحها القواعد الأمريكية في أوكيناوا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: سرب من طائرات أوسبري المثيرة للجدل والمتمركزة في قاعدة فوتينما الجوية لمشاة البحرية الأمريكية في غينوان، أوكيناوا. رويترز)