اليابان | هل سيؤدي تصنيف جراد البحر الأمريكي ضمن الآفات إلى اختفائه؟

قد تحظر الحكومة اليابانية قريبًا استيراد جراد البحر الأمريكي وإطلاقه وتربيته التجارية وبيعه، لتقليل التأثير البيئي، بعد أن أدخلت هذه السلالة إلى اليابان في عشرينيات القرن الماضي. ويشرح الكاتب وهو من عشاق صيد جراد البحر، في هذا المقال القيود المقترحة.

الآفات الغريبة

نظرًا لكوني رجلًا في الخمسينيات من العمر، فوجئت بخبر صدر في يناير/ كانون الثاني 2022 بشأن جراد البحرالأمريكي، وهو مخلوق قد تكون شعبيته بين الأطفال اليابانيين في المرتبة الثانية بعد خنفساء الأيل. فقد أوصى تقرير صادر عن مجلس البيئة المركزي بحظر استيراد هذه الأنواع وإطلاقها وتربيتها التجارية وبيعها، وبالتالي وضعها في نفس فئة أنواع السلاحف التي تعيش في البرك. واستجابت الحكومة من خلال تحديد موعد لمناقشة تعديل على قانون الأنواع الغريبة الغازية لجلسة البرلمان العادية الحالية، وهو تعديل يمكن تمريره ليصبح قانونًا في وقت مبكر من ربيع عام 2023.

أصبح جراد البحرالأمريكي الذي يعد جزءًا من الكائنات الحية في اليابان منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية، تهديدًا حقيقيًا للنظام البيئي. نظرًا لأن جراد البحرقادر على التكاثر بسرعة كبيرة، فإنه لا يستنفد الحشرات التي تعتمد على المجاري المائية فحسب، بل يلتهم أيضًا النباتات التي تعيش فيها الأسماك الصغيرة والبرمائيات، مما يقلل من تأثيرات تنقية المياه للنباتات.

ومع ذلك، لم تُدرج الحكومة حتى الآن جراد البحر الأمريكي كآفة مستوردة، وهو إجراء من شأنه أن يؤدي إلى حظر تكاثر هذه الكائنات الحية أو الاحتفاظ بها أو نقلها، بسبب المخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى انتشار واسع النطاق بسبب التخلص من هذه الأنواع في الجداول والبرك، مما قد يزيد من تفاقم المشكلة. وبدلاً من ذلك، فإن التقييد من النوع الثاني الذي تم اقتراحه سيشهد إنشاء إطار تشريعي جديد من شأنه أن يجعل من الممكن الاحتفاظ بجراد البحر الأمريكي كحيوانات أليفة بالإضافة إلى السماح بمنحها لأطراف ثالثة.

وسيفاجأ العديد من القراء عندما علموا أن هناك خططًا لحظر إطلاق سراح هذه المخلوقات والاحتفاظ بها تجاريًا وبيعها. ولقد قفزت بنفسي إلى الاستنتاجات وافترضت أنني لن أتمكن بعد الآن من اصطياد جراد البحر. وعندما استفسرت من وزارة البيئة، أخبرني الموظف الذي تحدثت إليه أن المناقشات الموضوعية حول هذه المسألة لم تبدأ بعد، قائلاً باستخفاف إن تقرير المجلس ”لم يخض في تفاصيل كثيرة“. لتجنب أي مزيد من الالتباس، سأشارك هنا ما اكتشفته حتى الآن.



يقطع جراد البحر الأمريكي نباتات الماء باستخدام ذراعيه. (الصورة من بيكستا)

هل انتهت أيام صيد جراد البحر؟

في عصر شووا (1926-1989)، كان صيد جراد البحر أحد أكثر الأنشطة الترفيهية شيوعًا للأطفال اليابانيين. كل ما عليك فعله هو ربط قطعة من الحبار، متوفرة في محلات الحلويات، في نهاية قطعة من الخيط كطعم وإلقائها في بركة أو خندق ري، ويمكنك قضاء ساعات منغمسة في الصيد. كانت القشريات كبيرة الحجم وذات لون أسود ضارب إلى الحمرة، تحظى بشعبية لدى الأطفال، ولم يكن هناك شيء يضاهي الإثارة المتمثلة في الامساك بأحداها في خيط الصيد. وحتى الآن، يلاحظ المرء أحيانًا مجموعات عائلية تحاول صيد جراد البحر في البرك والمتنزهات. وإنه لمن دواعي السرور دائمًا أن ترى أبًا منتصرًا يستعرض مهاراته في الصيد أمام أطفاله.

ربما تكون قد مررت بتجربة جمع كائنات جراد البحر التي تم صيدها في دلو، قبل إعادتها مرة أخرى إلى الماء. وإذا انتهى الأمر بالقواعد الجديدة إلى حظر إطلاق جراد البحر في المجاري المائية، فإن الأمر يثير السؤال عما إذا كان أولئك الذين يصطادون جراد البحر سيٌطلب منهم أخذ غنائمهم معهم إلى المنزل. وغالبًا ما تسمع الناس يقولون إنهم لا يحبون تربية جراد البحر كحيوانات أليفة، لأن هذا النوع قد يقوم بمهاجمة البشر أويتسبب في نشر الرائحة الكريهة في الصيف. إن الإزعاج الذي يصيب الركاب الآخرين بسبب نقل جراد البحر في القطار سيجعل أي شخص مترددًا في محاولة القيام بذلك أيضًا. وفي الواقع، عدم السماح لك بإلقاء جراد البحر مرة أخرى سينزع كل المتعة من اصطيادهم.



كل ما تحتاجه هو بعض الطُعم في نهاية العصا. (الصورة من بيكستا)

لا يزال صيد جراد البحر مسموحًا به

لقد استفسرت مع القائمين على رعاية العديد من المتنزهات، معظمها في طوكيو، حول حالة صيد جراد البحر. وبينما تحظر بعض المتنزهات الصيد تمامًا، تختلف القواعد الدقيقة من حديقة إلى أخرى. ويدخل جراد البحر الأمريكي في فترة السبات الشتوي، لذلك من الصعب أن ترى أي شخص يصطاد له في هذا الوقت من العام. وفي الواقع، أخبرني بعض القائمين على الحديقة أنهم لا يحظون بزيارة الكثير من صيادي جراد البحر في الصيف أيضًا، على الرغم من أن هذا هو الموسم الذي يكون فيه جراد البحر أكثر نشاطًا. كما أخبرتني إحدى الحدائق أنه حتى في يوم حافل لن يوجد أكثر من حوالي 10 أشخاص يحاولون صيد جراد البحر، ولكنها تحظر إزالة الكائنات الحية من الحديقة.

الحظر على كل من إزالة جراد البحر وإطلاقه من شأنه أن يرقى فعليًا إلى حظر جميع عمليات صيد جراد البحر. وبينما أخبرني موظف وزارة البيئة الذي تحدثت إليه أن الأمر متروك للمتنزهات لوضع القواعد بشكل فردي، فقد علمت أيضًا أنه بينما دعا الاقتراح إلى حظر التربية التجارية، فمن غير المرجح أن يؤثر ذلك على الصيد وإطلاق سراح جراد البحر. وذكروا مثال صيد الأسماك، مستشهدين بحقيقة أنه حتى القاروص الأسود (آفة مدرجة) لا يخضع لحظر شامل على الصيد وإطلاق سراحه. بمعنى آخر، في المتنزهات والبرك التي لا تحظر الصيد بحد ذاته، يمكن للأفراد الاستمرار في الاستمتاع بصيد جراد البحر.



مجموعة عائلية منخرطة في صيد جراد البحر. (الصورة من بيكستا)

قلة الكميات المعروضة يرفع أسعار السوق

كما جعلني احتمال فرض حظر على تربية جراد البحر تجاريًا وبيعه أتساءل عما سيحدث لتجارة جراد البحر في سوق تويوسو بطوكيو. ففي صيف عام 2009، عندما كان سوق تسوكيجي للمأكولات البحرية لا يزال مفتوحًا، كتبت مقالة تصف كيف تضاعف سعر جراد البحر الأمريكي بالجملة إلى 2000 ين للكيلوغرام في غضون 10 سنوات.



في عام 2009، بيع جراد البحر الأمريكي بالجملة مقابل 2000 ين للكيلوغرام الواحد في سوق تسوكيجي. (تصوير كاواموتو دايغو)

وبعد أكثر من 10 سنوات، أصبح جراد البحر في تويوسو يباع مقابل 3000 ين للكيلوغرام في الصيف. وأخبرني أحد المشترين في السوق أن جراد البحر لا يزال يتمتع بشعبية في المطاعم الفرنسية والصينية. وتعزى الأسعار المرتفعة التي تحققت إلى حقيقة أن جراد البحر أصبح أكثر ندرة. وأخبرني أحد منتجي المأكولات البحرية الذي يتخذ من إيباراكي مقراً له ويتاجر في جراد البحر الأمريكي أن استخدام الأسمدة من قبل السكان المحليين قد أهلك جراد البحر. كما أدى الانخفاض في عدد حقول الأرز، الموطن الطبيعي لجراد البحر، جنبًا إلى جنب مع الصرف المحسن الناتج عن قنوات الري الأكثر انتشارًا، إلى زيادة صعوبة تكاثر الكائنات الحية.

تتضاءل الكميات المتداولة في السوق، كما يتضح من تعليق أحد مشتري سوق تويوسو: ”نتلقى الكثير من الطلبات في الصيف، لكن الإمدادات متقطعة والكثير منها صغيرة. وفي العام الماضي توقفت عن قبول طلبات جراد البحر“.

معظم المطاعم تحصل جراد البحر مباشرة من المنتج، لكني أتساءل عما إذا كان مصدر الإمداد هذا قد يجف في النهاية.



طبق جراد البحر يقدم في مطعم فرنسي. (تصوير كاواموتو دايغو)

تم تقديم نظام التصاريح لسلالات جراد البحر سينغال وشنغهاي

لا يزال جراد البحر، الذي تم إدراجه كآفة في عام 2006، يظهر في قوائم المطاعم. يقدم أحد مطاعم الفندق في طوكيو جراد البحر المسلوق من سلالة سيغنال لسنوات عديدة، ويقول إن حقيقة أن هذا النوع أكبر وأرخص من نظرائه الأمريكيين يجعل هذا الطبق شائعًا.



وجبة لشخصين من جراد البحر تكلف 400 ين فقط، وهو سعر رخيص بالنظر إلى مطعم في فندق في طوكيو (يناير/ كانون الثاني 2022). (تصوير كاواموتو دايغو)

كما أوضح موظف وزارة البيئة الذي تحدثت إليه ”من أجل الحفاظ على مصدر رزق البائعين، من المرجح أن يتمكن أولئك الذين كانوا يتاجرون بجراد البحر للاستهلاك الآدمي منذ ما قبل إدخال اللوائح، من الاستمرار في القيام بذلك، طالما أنهم حصلوا على تصريح.“

وأضاف الموظف إن الأمر نفسه ينطبق على جراد البحر من سلالة شنغهاي، الذي تم إدراجه كآفة في نفس الوقت مع جراد البحر من سلالة سيغنال، وأن المشغلين الذين يتاجروا في بيع هذه الكائنات من قبل إدخال اللوائح قد حصلوا على تصاريح استيرادها وبيعها. ويبدو أن جراد البحر الأمريكي لن يختفي من القوائم الطعام أيضًا.

وفي الواقع، فإن الطبق الذي يحتوي على جراد البحر الأمريكي المسمى مالا زياولونغزيا يشهد حاليًا شعبية هائلة بين رواد المطاعم الصينيين الأصغر سنًا. فوي الصيف، عندما يكون جراد البحر في موسمه، فإن النكهة المعتدلة الحارة لمالا زياولونغزيا هي طبق جانبي مثالي للتناول كمقبلات مع البيرة، وتبلغ المطاعم عن مبيعات قياسية للطبق. وفي طوكيو أيضًا، أضاف عدد متزايد من المطاعم الصينية في المناطق التي يرتادها الطلاب الصينيون مثل تاكادانوبابا وإيكيبوكورو، جراد البحر إلى القائمة. مع وجود علامات على أن مالا زياولونغزيا يمكن أن ينتشر الآن في اليابان، لذا يأمل المرء أن تكون أي لوائح بشأن جراد البحر مرنة، مع ضمان حماية البيئة والنظام البيئي في نفس الوقت.



جراد البحر الحار المطهو على البخار هو طبق مقبلات مثالي مع البيرة، مما يزيد من احتمال حصوله على شعبية كبيرة لدى رواد المطعم اليابانيين. (تصوير كاواموتو دايغو)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة بالإنكليزية. صورة العنوان: جراد البحر الأمريكي يتسبب في أضرار جسيمة للنظام البيئي الياباني. الصورة من بيكستا)