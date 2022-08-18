انت الان تتابع خبر أفغانستان.. عشرات القتلى والجرحى بتفجير استهدف مسجدا بكابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤول أمني أفغاني إن "20 شخصا قتلوا وأصيب 40 آخرون في تفجير بمسجد شمالي كابل".

في حين أفاد شهود لرويترز بأن الانفجار القوي الذي وقع خلال صلاة العشاء سُمع دويه في شمال كابل، ودمر نوافذ مبان مجاورة. وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.



وذكر مسؤول في حركة طالبان للوكالة أن "ما يصل إلى 35 شخصا ربما أصيبوا أو قتلوا جراء الانفجار الذي وقع في منطقة خير خانه، وأن العدد قد يرتفع".

من جانبها، أكدت منظمة "إيميرجنسي" الإيطالية التي تدير مستشفى في العاصمة الأفغانية أنها استقبلت 27 ضحية للانفجار، بينهم "3 قتلى وعدد من المصابين يعانون من جروح ناجمة عن شظايا قنبلة أو حروق".

في المقابل، لم يعط المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد حصيلة لضحايا الهجوم، لكنّه ندد في تغريدة بالتفجير وطلب "الصلاة من أجل الشهداء". كما وعد "بمحاسبة القتلة قريبا".



ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من مقتل عنصر من حركة طالبان وشقيقه، في هجوم انتحاري على مدرسة قرآنية في كابل.