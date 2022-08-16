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جباية 10 آلاف دينار من اصحاب المركبات التي تعبر جسر الفتحة‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - اكثر من سبعة أعوام مرت على تفجير الجسر دون اي اهتمام يذكر لإعادة أعماره حتى باشرت إدارة المحافظة في وقت متأخر بالعمل فيه، وقد بلغت نسبة الإنجاز ٣٠٪ فيما يتطلع المواطنون لإكماله فالبعض منهم يدفع شهرياً راتبه كاملاً من المحاضرين والعقود الوزارية لقاء مرورهم من على الجسر.

احمد وهو منتسب في الشرطة الاتحادية والذي طلب عدم الكشف عن هويته يحدثنا عن معاناته.

أتاوات بمبالغ طائلة تؤخذ كجباية استثمارية من على جسر الفتحة لقاء مرور المواطنين فيما يطالب الأهالي برفع الحيف عنهم ولكن لقد أسمعت اذ ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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