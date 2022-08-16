انت الان تتابع خبر درجال: البصرة مؤهلة تماماً لاستضافة خليجي 25 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال درجال في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، إنه "على الإعلام أن يكون سنداً حقيقياً ويتحدث من موقع المسؤولية الوطنية تجاه البلد، كوّن ما يحدث الآن، يعد طبيعيا وضمن التجربة الديمقراطية التي اتاحت للمواطن حق التظاهر السلمي"، مبينا ان "ما يحدث في العراق، يشابه الاحداث التي نشاهدها في بلدان أخرى، وهذا لن يؤثر على خططنا لإستضافة خليجي 25".وأضاف، أن "العالم أجمع على إطلاع ودراية بما يحدث في بلدنا، عبر الإعلام والقنصليات او السفارات الموجودة في الداخل، وما يثار هنا وهناك يجب ان يكون للإعلام دور كبير في الرد عليه من خلال عرض الحقائق دون زيف وتهويل".

وبين، أن "ملعب الميناء سيحتضن مباراة كأس السوبر مطلع تشرين الأول المقبل"، مؤكدا أن "العمل في الملعب جارٍ بوتيرة جيدة لإكماله على أتم وجه، لكن هناك مشكلة بسيطة تتعلق بتركيب الخيمة والشركة المنفذة وعدتنا بتجاوزها".



وبشأن السؤال عن المدرب الاجنبي للمنتخب الوطني، قال درجال، إن "هذه الخطوة تحتاج التأني قليلاً في الوقت الحاضر نتيجة الانسداد السياسي كوننا نسعى للتعاقد مع مدرب اجنبي يتواجد في بغداد ويقود المنتخب في السنوات الثلاث المقبلة"، معبراً في الوقت ذاته عن "امله في انتهاء هذه الازمة قريباً".

وأشار إلى أن "هناك خطة بديلة تتمثل بإناطة مهمة التدريب لمدرب محلي يقود المنتخب في المنافسات القريبة وبشكل مؤقت كالبطولة الرباعية التي تستضيفها العاصمة الاردنية عمان في ايلول المقبل".

وختم وزير الشباب والرياضة حديثه بالإجابة عن سؤال بشأن الدوري وحقوق النقل التلفازي قائلًا: "لم نستلم حقوق الدوري حتى الان".

