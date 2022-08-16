انت الان تتابع خبر برلمانية تطالب بوقف تعاقد سلطة الطيران مع شركة 'متعاملة مع إسرائيل' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد
طالبت النائب عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، من هيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي، اتخاذ الاجراءات القانونية وبشكل عاجل من اجل ايقاف تمرير التعاقد مع شركة (Biznis Intel).
طالبت النائب عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، من هيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي، اتخاذ الاجراءات القانونية وبشكل عاجل من اجل ايقاف تمرير التعاقد مع شركة (Biznis Intel).