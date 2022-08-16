طالبت النائب عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، من هيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي، اتخاذ الاجراءات القانونية وبشكل عاجل من اجل ايقاف تمرير التعاقد مع شركة (Biznis Intel).

انت الان تتابع خبر برلمانية تطالب بوقف تعاقد سلطة الطيران مع شركة 'متعاملة مع إسرائيل' والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012