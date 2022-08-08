الولايات المتحدة: مستعدون لتوقيع اتفاق نووي مع ايران

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث، الذي طلب عدم نشر اسمه ، إن "طهران قالت مرارا إنها مستعدة للعودة إلى التنفيذ المتبادل لبنود الاتفاق".

واضاف: "دعونا نرى ما إذا كانت أفعالهم تتطابق مع أقوالهم".

وفي وقت سابق، قال مسؤول إيراني لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، إن "بلاده قدمت ردها المبدئي على نص الاتحاد الأوروبي الهادف إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وذلك مع انتهاء المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا".



وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية للوكالة: "إيران ليست في مرحلة الحديث عن إتمام الصفقة… قدمنا ردودا أولية على المقترحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي… طهران ستنقل مقترحات ورؤى إضافية بعد مناقشات وافية في طهران".