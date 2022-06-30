انت الان تتابع خبر الكاظمي: هذه المرحلة حساسة ويجب العمل بكل قوة للتغلب عليها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي خلال حضوره احتفالية تأهيل وطيران طائرات (T-50 IQ) في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية: "لا يمكن أن نروي قصص الانتصار على عصابات داعش دون أن نتوقف عند بطولات صقور الجو، أبطالنا في قواتنا الجوية، وعليه يجب أن نستذكر وندوّن هذه التجربة، ندوّنها لكي نبني عليها الكثير".وأضاف، أن "أهمية التدوين في الوقوف تكمن عند النقاط واللحظات المشرقة في هذه التجربة، وكذلك في تشخيص مكامن الخلل حتى نبني عليها وعدم تكرارها".

وأكمل: "اليوم تشهد قوّاتنا الجوية البطلة تطوراً هائلاً في قدراتها، وهي قادرة اليوم على حماية مُدننا وقرانا، وتعمل يومياً على دكّ جحور عصابات داعش الإرهابية في جميع مناطق العراق".

وأشار إلى أن "ميزة هذه القوة، أنها ليست قوةً عسكرية فقط، وإنما هي قوّة تحمل رسالة إنسانيةً ووطنيةً وذات انتماءٍ وطنيٍ عراقي، وتعكس هويّة العراقيين المُحبّين للسلام والخير والعطاء والتضحية".



وأوضح، أن "هذه الحكومة، وبالرغم من كل الظروف الصعبة والاستثنائية، كانت واحدة من أولوياتها قضية دعم قواتنا على أساس الولاء للعراق العظيم والمؤسسة، والولاء لخدمة المواطنين".

ولفت إلى أن "المشهد الأمني غير قابل للتجزئة أو التأخير في توفير الدعم لهذه المؤسسة العسكرية، وكذلك الدعم لكل مؤسساتنا العسكرية والأمنية في عموم العراق وبكل صنوفها".

وتابع قائلاً: "لا يمكن أن يستقر البلد أمنياً دون أن نوفّر الدعم لهذه القوة ولهذه المؤسسة العسكرية بكل صنوفها: الجيش العراقي البطل، وجهاز مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، والبيشمركة، وكل الأجهزة الامنية.. نحتاج أن نوفر لها الدعم؛ كي تؤدي مهامها في حماية العراقيين".

وأردف: "علينا أن نعمل وبكل قوة، وأن نتغلب على الصعاب لكي نعبر هذه المرحلة الحساسة، وهذا كان منهج هذه الحكومة وفلسفتها، وهذه هي عقيدتنا بالعمل والولاء للعراق وللوطن والمؤسسة العسكرية".

واختتم قائلاً: "على بركة الله، تشكلون اليوم السربَ الأول من طائرات ( T-50 IQ)، توكّلوا على الله وعلى العزيمة الصلبة الشديدة التي امتازَ بها العراقيون، وكلنا أمل بصقور الجو".

