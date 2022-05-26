ترينكاو يضغط على برشلونة

ويرتبط ترينكاو بعقد مع برشلونة حتى صيف 2025، وسيعود للنادي الكتالوني هذا الصيف بعد نهاية إعارته، لكنه خارج خطط البلوجرانا والمدير الفني تشافي.

وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "ترينكاو قرر اللعب لنادي سبورتنج لشبونة، ويعمل تحت قيادة المدير الفني روبين أموريم الذي عمل معه سابقا في سبورتنج براجا".



ويعتبر المدرب ترينكاو بديلا جيدا لبابلو سارابيا الذي لعب معارا من باريس سان جيرمان، وسيتحمل لشبونة راتب ترينكاو بالكامل خلال فترة الإعارة، مما سيساهم في خفض فاتورة رواتب برشلونة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة برشلونة تفضل البيع النهائي لمساعدة خزينة النادي على إبرام صفقات جديدة، وترينكاو يضغط لتحديد مستقبله في أقرب وقت، وستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة للاعب البرتغالي.

