'عقوبات صارمة'.. الكشف عن أبرز ما يتضمنه قانون 'حظر التطبيع'

بغداد - ياسين صفوان - رجح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب حسين العامري، اليوم الخميس تمرير قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني بالاغلبية في جلسة اليوم.

وقال العامري في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك العديد من المواد القانونية سابقا تجرم التعامل والتطبيع مع الكيان الصهيوني لكن تطورات وتغييرات الوضع الحالي من انترنت وفضائيات وتغيرات مجتمعية الزمت الحاجة الى تشريع قانون يحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني".



واضاف ان "هنالك اجماع وتوافق سياسي على تمرير القانون بجلسة اليوم والذي تضمن عقوبات رادعة تصل في بعض موادها الى الاعدام".

