العراق يتخذ اجراءات لحل مشكلات تواجه عراقيين في ليتوانيا

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء، عن استنفار كوادر السفارة العراقية في العاصمة البولندية وارشو لحل المشكلات التي تواجه المهاجرين العراقيين في جمهورية ليتوانيا.



وذكرت الوزارة في بيان، ان "وفد سفارة جمهورية العراق لدى وارشو برئاسة الشخص الثاني في السفارة المستشار مقداد ايوب سعدي المندلاوي وعضوية مسؤول الملف ورنس حسين الرماحي مع نائب وزير الخارجية الليتوانية ورئيس دائرة امريكا اللاتينية وافريقيا واسيا وكالة ورئيس قسم الشرق الاوسط لمناقشة ابرز المشكلات التي تواجه المهاجرين العراقيين في جمهورية ليتوانيا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة".



واضافت أن "وفد السفارة واصل مهمته في تلبية المناشدات لعدد من العوائل العراقية في ليتوانيا الراغبين بالعودة الطوعية للعراق وتم منح 250 جواز مرور وتقديم بعض المساعدات العاجلة".