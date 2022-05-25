العراق وإيران يبحثان التغيرات المناخيَّة

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " الجانبان استعرضا خلال اتصال هاتفي أهم التحديات المناخيَّة التي تواجهها المنطقة مثل الغبار، والجفاف، والتصحر، وتناقص التنوع البيولوجي وسُبُل مُواجة كل ذلك، للحد من آثار ظاهرة التغير المناخيّ وتوفير بيئة صحيَّة مُلائمة للبشريَّة".واضافت ان " الوزيران أتفقا على عقد إجتماع بين وفد فنيّ عراقيّ وآخر إيرانيّ في بغداد لدراسة التحديات التي تواجه البلدين في المستقبل، وأكَّدا على ضرورة استمرار الحوار وتوسعته ليشمل دول أخرى في المنطقة، وتطرقا أيضاً إلى قضايا المياه والنهوض بواقع الموارد المائيَّة وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين".

واشارت الوزارة الى انه "في الختام تبادل الجانبان الرُؤى حول مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، وأهمّيَّة الدفع قدماً باتجاه الحلول السلميّة لتلبية تطلعات الاستقرار، والأمن".