انت الان تتابع خبر رسميا.. برشلونة يوضح بشان خضوع نجمه لعملية جراحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال برشلونة، في البيان: "سيواصل أنسو فاتي، لاعب الفريق الأول، العلاج التحفظي للتعافي من إصابة في الوتر القريب من العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيسر".

وأضأف ان "موعد عودة فاتي إلى الملاعب يتوقف على إيقاع تعافيه من الإصابة"، وهذا يعني عدم خضوعه لعملية جراحية".



وتعرض فاتي للإصابة خلال مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، وخرج على إثرها من الملعب باكيًا.

وذكرت تقارير صحفية أنه في حالة تجنب الجراحة سيعود فاتي للملاعب خلال فترة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع فقط، ما يعني أنه سيشارك مجددًا مع برشلونة في المباريات هذا الموسم.