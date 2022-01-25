الغاء الامر الولائي بايقاف عمل هياة رئاسة البرلمان - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان.

وقال مراسلنا، إن "المحكمة الاتحادية قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان المقدمة من قبل النائبين باسم خشان ومحمود المشهداني.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت اليوم الثلاثاء، تأجيل موعد دعاوى النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني الى بداية الشهر المقبل.

