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بتروفيتش يعلن قائمة العراق لمواجهتي إيران ولبنان

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بغداد - ياسين صفوان - وستغادرُ بعثة المنتخبِ الوطني يوم غدٍ الأحد الى طهران.

وتألفت القائمةُ من: فهد طالب، علي ياسين، حسن احمد، علاء عباس، أحمد فرحان، حسن عبد الكريم ، حسين علي ، محمد علي عبود ، ياسر قاسم، حسن رائد ، شيركو كريم، مناف يونس، مصطفى ناظم ، احمد إبراهيم ، سعد عبد الأمير، حسين جبار ، بشار رسن، أمجد عطوان ، علي فائز، مهند جعاز ، أمير العماري ، فرانس ضياء، علي الحمادي، زيدان اقبال، أيمن حسين، علماً أن الاخير لا يزال موضوع مشاركته ضد لبنان معلقاً، لكنه سيكون ضمن قائمةِ الوفد لمباراة إيران.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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