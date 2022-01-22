انت الان تتابع خبر بتروفيتش يعلن قائمة العراق لمواجهتي إيران ولبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وستغادرُ بعثة المنتخبِ الوطني يوم غدٍ الأحد الى طهران.

وتألفت القائمةُ من: فهد طالب، علي ياسين، حسن احمد، علاء عباس، أحمد فرحان، حسن عبد الكريم ، حسين علي ، محمد علي عبود ، ياسر قاسم، حسن رائد ، شيركو كريم، مناف يونس، مصطفى ناظم ، احمد إبراهيم ، سعد عبد الأمير، حسين جبار ، بشار رسن، أمجد عطوان ، علي فائز، مهند جعاز ، أمير العماري ، فرانس ضياء، علي الحمادي، زيدان اقبال، أيمن حسين، علماً أن الاخير لا يزال موضوع مشاركته ضد لبنان معلقاً، لكنه سيكون ضمن قائمةِ الوفد لمباراة إيران.