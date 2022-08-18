شكرا لقرائتكم خبر عن للحصول على بشرة دائمة الشباب.. خليكى فى الطماطم والفلفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون التقدم في العمر أمرًا لا مفر منه، لكن هناك طرقًا لمساعدة بشرتك على الظهور بمظهر شاب بالتغذية السليمة، جلدنا هو عضو يقوم بتجديد الخلايا الجديدة ونموها باستمرار، مع خيارات التغذية الصحية يمكنك فى الواقع تحسين مدى صحة بشرتك بمرور الوقت، يبدأ تحسين جودة بشرتنا باختيارات نمط الحياة الصحية مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات وممارسة الرياضة بانتظام، من أفضل العناصر الغذائية لتحسين صحة الجلد ومنع الشيخوخة فيتامين ج وفيتامين أ والزنك ومضادات الأكسدة، وفقا لما نشره موقع eatthis.

1 – الفلفل:

الفلفل الحلو غني بفيتامينات A و Cوهو أحد أغنى مصادر فيتامينC ، يحتوي الفلفل الأحمر على ما يقرب من 170% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين C، يساعد الحصول على كمية كافية من فيتامين سي في إنتاج الكولاجين، وهو أحد مكونات بناء طبقة جديدة وصحية من الجلد.

2 – بروكلي:

نصف كوب من البروكلي يحتوي في الواقع على فيتامين سي أكثر من معظم ثمار الحمضيات، ويعتبر البروكلي أيضًا مصدرًا للزنك واللوتين، وكلاهما يساهم في صحة الجلد، الزنك هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد بشرتنا على التئام الجروح ، بما في ذلك أضرار أشعة الشمس، اللوتين هو نوع من الكاروتين مثل فيتامين أ الذي يساعد على زيادة مرونة الجلد ويحمي من التعرض لأشعة الشمس الضارة.

3 – طماطم:

تعتبر الطماطم منجم ذهب من العناصر الغذائية، حيث يعتبر فيتامين C والليكوبين أكثر العناصر الغذائية كثافة في الطماطم، سواء كنت تشتريها معلبة أو طازجة ، فإن الطماطم هي مصدر لهذا الفيتامين المعزز للبشرة.

تحتوى الطماطم الطازجة على فيتامين سي أكثر من الطماطم المطبوخة، لكن الطماطم المطبوخة تطلق في الواقع المزيد من الليكوبين، والذى يوفر مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى للبشرة، اللايكوبين هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على التراجع عن تلف الجلد ويمكن أن يخفف من التغيرات التي تطرأ على نسيج الجلد بمرور الوقت.

4 – الكرنب الأحمر:

يحتوى الكرنب الأحمر على فيتامينات A و Cوالأنثوسيانين ، وهي مضادات الأكسدة التي قد تحسن صحة الجلد بعد أضرار الأشعة فوق البنفسجية من الشمس، يحتوي كوب من الكرنب على أكثر من 50% من مدخولنا اليومي الموصى به من فيتامين سى، فبدون ما يكفي من فيتامين سي، سينخفض ​​إنتاج الكولاجين في الجسم.