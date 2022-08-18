شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن حول العين وأهم طرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر "الحول الإنسى" المعروف أيضًا باسم الحول، اختلال فى محاذاة العين يؤدى إلى تحول إحدى العينين أو كلتيهما إلى الداخل، وقد تحدث الحالة فى إحدى العينين أو كلتيهما أو بالتناوب بين العينين،، والحول الإنسى هو الأكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال، لكن يمكن أن يحدث فى أى عمر، حسب ما نشر موقع webmd.

ما أنواع حول العين؟

هناك نوعان رئيسيان من الحول الإنسى:

النوع الأول : الحول الإنسى التكيفى

يحدث هذا غالبًا إذا كنت مصابا بطول النظر وليس لديك عدسات تصحيحية، مثل العدسات اللاصقة أو نظارات القراءة، قد تضطر إلى العمل بجدية أكبر للتركيز والحفاظ على الصور واضحة، ويمكن أن يتسبب ذلك في تحول إحدى العينين أو كلتيهما إلى الداخل، و قد تضطر إلى إغلاق أو تغطية عين للتركيز.

النوع الثانى: الحول الإنسي المتقطع

قد تركز عيناك على الشىء الذى تحاول رؤيته، وتشمل الأعراض الصداع وإجهاد العين وصعوبة القراءة.

ما الذى يسبب الحول ؟

يحدث الحول الإنسي نتيجة لمشاكل في عضلات العين ، أو الأعصاب التي ترسل المعلومات إلى تلك العضلات ، أو جزء الدماغ الذي يتحكم في حركات العين، و يمكن أن يحدث أيضًا بعد إصابة العين.

وتشمل عوامل الخطر ما يلي:

الوراثة أو تاريخ العائلة.

إذا كان والداك أو أخوتك مصابين بالحول الإنسي ، فمن المرجح أن تصاب به.

طول نظر غير مصحح

قد يصاب بعض الأشخاص الذين يعانون من طول النظر بشكل ملحوظ ، وهي حالة تسمى مد البصر ، بالحول الإنسي من التركيز المفرط.

حالات طبية أخرى

1 - يمكن أن يحدث الحول عند الأشخاص المصابين بالشلل الدماغي أو متلازمة داون.

2 - تعرف العين الكسولة بالحول الإنسي المتناوب .

3 - يحدث هذا عندما تعلق إحدى العينين على شيء ما ، بينما لا تفعل الأخرى. تتحرك إحدى العينين لكن الأخرى تستغرق وقتًا أطول للتكيف، ويمكن أن تساعد الجراحة في إصلاح هذه الحالة.

4 - يمكن أن يظهر الإيزوتروبيا أيضًا بعد السكتة الدماغية.

ما هى أعراض الحول ؟

تشمل أعراض الحول الإنسي ما يلي:

عيون منحرفة

عيون لا يمكن أن تتحرك معا

التحديق المستمر أو الوميض

مشاكل فى إدراك العمق

إمالة الرأس أو تدويره لرؤية الأشياء بشكل أكثر وضوحًا

رؤية مزدوجة

ما علاجات الحول ؟

إذا تم اكتشاف هذه الحالة مبكرًا ، يكون علاجها أسهل. وتشمل :

العدسات التصحيحية مثل النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة

عدسات أكثر سمكًا من جانب واحد لتقليل كمية الضوء التي تدخل عينك

علاج الرؤية ، والذي يتضمن تمارين لتحسين التركيز وتنسيق العين

عملية جراحية لتصويب وضع أو طول عضلات العين