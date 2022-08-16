شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تجنبها إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع نسبة السكر في الدم أو داء السكري هي حالة يكون فيها مستوى السكر في الدم مرتفعًا، هناك نوعان مختلفان من مرض السكري، النوع الأول والنوع الثاني.

داء السكري من النوع الأول هو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث لا يستطيع البنكرياس الإنتاج الأنسولين، داء السكري من النوع 2 هو حالة يقاوم فيها الجسم الأنسولين أو لا يستطيع إنتاج كمية كافية من الأنسولين، للحفاظ على مستويات السكر تحت السيطرة، من المهم أن تحافظ على نمط حياة صحي.

يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة بانتظام وتجنب أطعمة معينة على التحكم في مستويات السكر في الدم. قد لا يكون الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات خيارًا جيدًا، ومع ذلك، سيتعين عليك تناولها بكميات محدودة لأنها تمد الجسم بالطاقة أيضًا.

وفقا لموقع " verywellhealth"، إليك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من مرض السكري.

الزبادي المنكه

الزبادي المنكه محمل بالسكر والمحليات التي تضيف إلى مستويات السكر المرتفعة بالفعل، من الأفضل أن تتجنب الزبادي المنكه وأن تجرب بدلاً من ذلك الزبادي العادي أو الزبادي اليوناني، وإلى هذه، يمكنك إضافة البذور أو الفواكه الطازجة وسوف تضيف نكهة.

العصير الصناعى

عند شراء أوعية العصائر المعدة مسبقًا، هناك فرص كبيرة في أن تكون هذه الأوعية مصنوعة من عصائر الفاكهة التي تفتقر إلى الألياف، عندما يكون لديك حمية يفتقر إلى الألياف، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم، وبالتالي فإن إدراج الألياف في نظامك الغذائي أمر مهم، تفتقر أوعية العصائر إلى الألياف ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مستوى السكر في الدم.

الحبوب السكرية

هناك بعض الحبوب المتوفرة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والألياف، ومن ناحية أخرى، هناك حبوب متوفرة لا تحتوي على أي منها، يمكن أن يؤدي استهلاك هذه الحبوب إلى زيادة مستويات السكر في الدم بشكل كبير، لذلك، عند تناول هذه الحبوب، تأكد من تناولها مع بعض أشكال البروتين والألياف الأخرى حتى لا تزيد من مستويات السكر في الدم.

الكربوهيدرات المصنعة

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الكربوهيدرات مؤشر نسبة السكر في الدم ويمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم، يمكن أن تساهم الأطعمة مثل الأرز الأبيض والبطاطس والخبز الأبيض وغيرها في ارتفاع مستويات السكر في الدم.