شكرا لقرائتكم خبر عن تفاحة فى اليوم تحافظ على ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم من أخطر الأزمات الصحية بسبب ارتباطها بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، ولكن يمكن أن يكون أكثر من ذلك بسبب عدم وجود علامات الإنذار المبكر.

يشير ضغط الدم إلى سرعة تحطم الدم على جدران الشرايين - وعندما يكون هذا الضغط مرتفعًا جدًا، يُعرف باسم ارتفاع BP، وهي حالة يمكن أن تلحق الضرر بالصحة بمرور الوق، بينما يُنظر إلى تقليل تناول الملح على أنه التقنية الرئيسية للتحكم في ضغط الدم يعتقد أن أكل التفاح يمكن أن تكون مفيدة أيضًا.

وفقا لتقرير موقع " healthline"، يعد تناول التفاح، من الفاكهة القوية في محاربة مشاكل ضغط الدم الناتجة عن ذلك مركبات الفلافونويد (مضادات الأكسدة) في الجلد، والألياف، وفيتامين أ، والمواد المغذية التي تعمل على ترويض ارتفاع ضغط الدم، والالتهابات، وارتفاع الكوليسترول.

كيف يعالج التفاح ارتفاع ضغط الدم؟

"يحتوي التفاح على البريبايوتكس، وهو نوع من الألياف التي تغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك ، مما يساعد على تقليل الالتهاب وتحسين ضغط الدم"

يمكن أن يساعد تناول تفاحة واحدة يوميًا مع الجلد في تخفيف مستويات ضغط الدم، وهذا مدعوم بتجربة حديثة أجريت في غرب أستراليا حيث تبين أن تناول التفاح مع الجلد يمكن أن يحسن صحة القلب ويقلل من ارتفاع ضغط الدم، يقول الخبراء أن تناول التفاح مع الجلد يحسن أيضًا وظيفة الأوعية الدموية ويمكن أن يحد من ضغط الدم في غضون أسابيع.

لذلك إذا كنت ترغب في رؤية القراءة الموجودة على جهاز ضغط الدم وهي تنخفض أو تتجنب خطر الإصابة بأمراض القلب، فجرّب التفاح لأن تفاحة يوميًا يمكن أن تساعد في إبعاد طبيب القلب.