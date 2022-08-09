شكرا لقرائتكم خبر عن لعلاج التهاب الحلق.. أفضل 3 أطعمة منها الشوربة والزبادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت مصابًا بالبرد أو الحساسية فإن التهاب الحلق يسبب الأوجاع عند البلع، والجهد الذى يتطلبه الأمر للتحدث يكفى لتكون مزعجة، وفى التقرير التالى نوضح أفضل الأطعمة التى يجب تناولها عند الإصابة بالتهاب الحلق، وفقا لما نشره موقع eatthis.

دقيق الشوفان

دقيق الشوفان ليس فقط مادة لينة، لكنه يوفر الكثير من العناصر الغذائية حتى تظل بصحة جيدة أثناء التعافى، ويتضمن ذلك تقليل الالتهاب وزيادة الطاقة، ويمكن أن يساعد أيضًا فى خفض الكوليسترول ويمثل مصدرًا رائعًا للألياف.

الزبادى

الزبادى أيضًا طعام آخر ذو قوام ناعم يسهل ابتلاعه عند التعامل مع التهاب الحلق، كما أنه ملىء بالعناصر الغذائية للمساعدة فى الحفاظ على صحة جسمك أثناء تعامله مع كل ما يسبب التهاب الحلق.

ويحتوى الزبادى على الكالسيوم والبروتين، والبروبيوتيك الذى يمكن أن يساعد فى دعم جهاز المناعة، ومن المعروف أن هذه البروبيوتيك تساعد في موازنة ميكروبيوم الأمعاء ويمكن أن تساعد في منع نمو البكتيريا الضارة.

الشوربة

يمكن للأطعمة الدافئة أيضًا أن تساعد فى تهدئة حلقك، ومرق الدجاج غذاء مثالى للمساعدة فى هذا، ويمكن أن يساعد فى تقليل التهيج، لأنه يحتوى على كميات عالية نسبيًا من الصوديوم، ما يجعله طريقة طبيعية للمساعدة فى تجديد إلكتروليتات الجسم، ويعد هذا أمرًا رائعًا إذا كان التهاب الحلق لديك متعبًا من الأنفلونزا أو البرد أو أي شيء يتسبب في فقدان جسمك للكثير من الماء الطبيعي والإلكتروليتات.