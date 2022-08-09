شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الكبد الفيروسى.. الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الكبد الفيروسي هو عدوى في الكبد يمكن أن تسبب التهابًا مزمنًا وتلف الكبد بمرور الوقت، والتهاب الكبد يعني انتفاخ الانسجة بسبب العدوى او الاصابة، تخيل كبدك التالف وكيف يمكن أن يكون هذا قاتلاً لك!

يمكن للكبد التالف وفقا لموقع " onlymyhealth "، أن يتلف الأعضاء الحيوية الأخرى أيضًا مما قد يشكل خطرًا على حياتك، لذلك ، يجب الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب.

ما الذي يسبب التهاب الكبد الفيروسي؟

يحدث التهاب الكبد الفيروسي بسبب الفيروسات المختلفة المسببة لالتهاب الكبد بما في ذلك التهاب الكبد A و B و C و D و E. كل هذه الأنواع من الالتهاب الكبدي تحدث من خلال وسائل مختلفة، يحدث الالتهاب الكبدي الوبائي أ بسبب شرب المياه الملوثة أو تناول طعام ملوث.

يحدث التهاب الكبد الوبائي (هـ) بسبب تناول لحم الخنزير والمحار والغزلان غير المطبوخ جيدًا.

يحدث التهاب الكبد B و Cو Dبسبب ملامسة دم شخص مصاب.

يمكن أن يحدث التهاب الكبد B و Dبسبب ممارسة الجنس دون وقاية (أو الاتصال الجنسي مع شخص مصاب)

يمكن أن تحدث هذه أيضًا بعد الحقن بالإبر المشتركة

وبالتالي ، يتم إعطاء لقاح التهاب الكبد للأطفال في سن مبكرة لمنع خطر الإصابة بالعدوى في وقت لاحق من الحياة.

إن الإصابة بالتهاب الكبد تجعلك عرضة للإصابة بعدوى مزمنة يمكن أن تهدد حياتك أيضًا.

ما هى أعراض التهاب الكبد؟

إذا كنت تعرف العلامات التحذيرية لالتهاب الكبد، يمكنك بدء العلاج في الوقت المناسب. فيما يلي بعض العلامات والأعراض الأولية لالتهاب الكبد:

أعراض التهاب الكبد الفيروسي

اليرقان

فقدان الشهية

البول الداكن

الم المفاصل

حُمى

آلام المعدة الحادة

هناك أيضًا عوامل خطر معينة لالتهاب الكبد الفيروسي يمكن أن تساعد في الوقاية من هذه الحالة. لاحظ عوامل الخطر هذه:

استخدام الإبر المشتركة أثناء التحصين

التعرض للعدوى (العمل في مؤسسة طبية)

مرضى غسيل الكلى معرضون أيضًا للخطر

سوء التغذية والاستهلاك المفرط للكحول

كيف نعالج التهاب الكبد الفيروسي؟

قبل العلاج، من المهم فهم قناة التعرض لالتهاب الكبد، قد يطرح الطبيب على الشخص بعض الأسئلة بناءً على ذلك سيجد السبب الرئيسي لالتهاب الكبد الفيروسي. بعد ذلك، قد يصفون أدوية للتحكم في الأعراض حيث لا يوجد علاج لالتهاب الكبد حتى الآن. يمكن للأدوية فقط المساعدة في تخفيف الأعراض ومنع تفاقم الحالة.

كيف نقى أنفسنا من التهاب الكبد الفيروسي؟

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل خطر الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي:

ما هو علاج التهاب الكبد الفيروسي؟

استشر طبيبك واحصل على تطعيم ضد التهاب الكبد.

تأكد من استخدام إبر جديدة أثناء التطعيمات والحصول على وشم

تجنب مشاركة المتعلقات الشخصية مثل المناشف وما إلى ذلك مع أي شخص خارج الأسرة

الحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة

ممارسة ممارسات نظافة اليدين والصرف الصحي

عند السفر إلى أماكن عالية الخطورة ، تأكد من اتباع الإرشادات الصادرة عن مسؤولي الصحة في ذلك البلد أو المكان

تناول طعامًا طازجًا واشرب الماء النظيف فقط

إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة أمر لا بد منه للصحة الشاملة. إذا خضعت لفحص التهاب الكبد سنويًا ، فيمكنك منع ظهوره والحصول على العلاج في الوقت المناسب.