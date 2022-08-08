شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تؤدى لارتفاع ضغط الدم.. منها نقص البوتاسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضغط الدم يطلق عليه مرض القاتل الصامت، ومن المهم جدًا للشخص الذي يعاني من ارتفاع مستمر في ضغط الدم أن يعتني بأسلوب حياته، لإبقائه قيد الفحص، وفي معظم الأوقات عندما يرتفع ضغط الدم، لن تشعر بأي علامات أو أعراض.

يعتبر ضغط الدم الانقباضي (العلوي) الطبيعي أقل من 120 ملم زئبق وأقل من 80 ملم زئبق للانبساطي (أسفل)، فيما يلى وفقا لموقع " express" أبرز الأسباب المخادعة التي تسبب ارتفاع ضغط الدم:

نقص مدخول البوتاسيوم:

يلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا جدًا في موازنة العناصر الحيوية المختلفة في الجسم ، بما في ذلك ضغط الدم، من المرجح أن يؤدي عدم تناول كمية كافية من البوتاسيوم إلى زيادة ضغط الدم، حسب الجمعية القلب الأمريكية يمكن زيادة تناول البوتاسيوم عن طريق تناول الكثير من الفواكه والخضروات والبقوليات الموسمية يوميًا.

الإكثار من تناول الملح:

يزيد تناول الصوديوم من ضغط الدم لأنه يضيق الأوعية الدموية ويزيد من حجم سوائل الجسم الكلي، قلل من تناول الملح وزد المزيد من السوائل مثل الماء والعصائر الطازجة في نظامك الغذائي.

الكحول:

كثرة تناول الكحوليات يضر بالأوعية الدموية التي تذهب إلى القلب، وبالتالي ضعف تدفق الدم.

الإجهاد:

الإجهاد المزمن هو مساهم كبير في مشاكل القلب، والتي يبدأ معظمها بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول غير المنضبط، خذ العلاجات وتحدث إلى طبيبك بشأن السيطرة على التوتر لخفض ضغط الدم.

السمنة:

السمنة وزيادة الوزن من الأسباب الجذرية لجميع المشاكل الجسدية والعقلية التي يعاني منها الإنسان، تأكد من تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة كل يوم بشكل معتدل للحفاظ على وزنك تحت السيطرة والحفاظ على حيوية الخاص بك.

نمط الحياة غير المستقر:

يعد نمط الحياة الكسول مع القليل من النشاط البدني أو بدون نشاط بدني مساهمًا رئيسيًا في ارتفاع معدل ضربات القلب والضغط، حيث يجعل القلب يضخ الدم بشكل أقوى مع كل نبضة قلب ، وهذا ليس جيدًا. عند القيام بأي تمرين أو حركة بدنية ، تعمل الهرمونات على إرخاء الأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم.