شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الأكلات التي يمكن أن تؤثر على فعالية أدويتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تعلم أن بعض الأدوية لا تعمل بشكل جيد معًا لكن ما تأكله وتشربه يمكن أن يكون له تأثير أيضًا على بعض الأدوية، فقبل تناول الدواء لأول مرة، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يجب عليك الابتعاد عنه.

وحسب ما ذكره موقع webmd هناك بعض الاكلات التي تؤثر على فعالية أدويتك وهى:

الجريب فروت

تغير هذه الفاكهة الحمضية الطريقة التي تأخذ بها خلايا معينة في أمعائك الدواء وتنقله عبر جسمك يمكن أن تؤثر على أكثر من 50 دواء، يمكن أن يجعل بعض ادوية الحساسية أقل فعالية ويجعل البعض الآخر أقوى من اللازم، بما في ذلك تلك التي تخفض نسبة الكوليسترول لديك.

الحليب

يمكن أن يجعل منتج الألبان هذا من الصعب على جسمك معالجة بعض المضادات الحيوية، المعادن الموجودة في الحليب مثل الكالسيوم والمغنيسيوم هي جزء من السبب، إلى جانب بروتين الكازين إذا كنت تتناول المضادات الحيوية، فتأكد من معرفة الأطعمة أو المشروبات التي يجب عليك الابتعاد عنها.

العرقسوس

يستخدمه بعض الناس كعلاج عشبي للمساعدة في الهضم ، ويستخدمه آخرون لتذوق الأطعمة، لكن الجليسيررهيزين glycyrrhizin ، وهو مادة كيميائية موجودة في عرق السوس، يمكن أن يضعف تأثير بعض الأدوية.

الشيوكولاتة

يمكن للشوكولاتة الداكنة على وجه الخصوص أن تضعف من آثار الأدوية التي تهدف إلى تهدئتك أو تجعلك تنام وخصوصا ادوية الاكتئاب فقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.

مكملات الحديد

يمكن أن يقلل فعالية بعض الادوية وخصوصًا الخاصة بهرمون الغدة الدرقية إذا كنت تتناول هذا الدواء والفيتامينات المتعددة ، فتحقق لمعرفة ما إذا كان الفيتامين يحتوي على الحديد، إذا كنت بحاجة إلى مكمل الحديد ، فاسأل طبيبك عن تناوله وأدويتك في أوقات مختلفة.

القهوة

يمكن أن يضعف الأدوية المضادة للذهان ولكنه يعزز الآثار الجانبية للآخرين كما يمكن أن يجعل من الصعب على جسمك امتصاص الحديد واستخدامه.