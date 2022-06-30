شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعدين طفلك على مواجهة التوحد.. مؤشرات مبكرة ونصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل طفل متطلبات تعليمية مختلفة ، لكن الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد ، المعروف باسم ASD ، يحتاجون إلى مزيد من الإشراف والرعاية، من الأهمية فهم ما يتطلبه الطفل المصاب بالتوحد وكيف يمكنك دعم تعلمه، سواء كنت والدًا أو مدرسًا، وفى السطور القادمة سنقدم بعض النصائح حول كيفية مساعدة الأطفال الصغار الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد في التغلب على مواقف معينة، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

يقوم الخبراء بتحليل أعراض الطفل ومؤشراته بعناية قبل إجراء تشخيص اضطراب طيف التوحد، قد يستغرق الآباء بعض الوقت لاكتشاف العلامات والأعراض ، والتي غالبًا ما تظهر في السنة الثانية.

فيما يلي بعض المؤشرات المبكرة على التوحد:

1. تأخير الكلام.

2. عدم الاستجابة للاسم.

3. غير مهتم أو لديه مهارات محدودة في اللعب مع أقرانه.

4. ضعف التواصل البصري.

5. يفضل اللعب بمفرده ، وعدم الانخراط مع الأطفال الآخرين أو لا يعرف كيف يلعب في مجموعة.

6. الكلام المتكرر ، أنماط السلوك الشعائرية أو رفرفة اليدين ، المشي على أصابع القدم ، الدوران أو سلوكيات اليد والأصابع.

7. عدم استخدام الإيماءات مثل الإشارة بإصبع السبابة للتواصل.

8. الانزعاج أو تغطية الأذنين بسبب الحساسية لأصوات معينة أو لعب الفم أو البحث عن الروائح.

نصائح لتعزيز قدرة طفلك :

1. احصلى على تقييم الطفل من قبل طبيب الأطفال لتحديد احتياجات الطفل الحالية ونقاط القوة والتحديات ووضع خطة لخدمات الدعم التي يحتاجها.

2. حاولى البحث في مواقع الويب الموثوقة للحصول على معلومات حول الاضطراب حتى تتمكنى من فهم الاضطراب بشكل أفضل، سيمكنك هذا من دعم طفلك خلال تحدياته بشكل أفضل.

3. يمكن للوالدين دعم نمو الطفل في المنزل على مدار اليوم في فترات قصيرة تدوم بضع دقائق وتضيف الكثير دون إجهاد كبير لأي من الطفل أو الوالدين.

4. استفيدى من الروتين المنزلي لتطوير تواصل الطفل وعمله واستقلاليته في أنشطة الرعاية الذاتية مثل الأكل وارتداء الملابس واستخدام المرحاض.

5. الانضمام والمشاركة في أنشطة لعب الأطفال في المنزل وتطوير مفردات الطفل والتفاعلات ومهارات اللعب.

6. العلاج مهم جدا للطفل، لا تؤجليه استمرى في دعم نمو طفلك من خلال العمل مع المعالج.

7. هناك الكثير من المعلومات على الإنترنت حول العلاجات، قبل الشروع في أي منها ، تحدثى إلى اختصاصي طفلك لمعرفة ما إذا كانت تستند إلى أدلة.

8. يمكن استخدام الأدوية في بعض الأطفال لتخفيف أعراض طفلك، تحدثى إلى اختصاصي طفلك إذا كانت هناك مشاكل مستمرة في النوم والتهيج وسلوكيات إيذاء النفس والقلق.