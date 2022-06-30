شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من الإصابة بجلطات القلب المتكررة؟ نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جلطة القلب تعد من أكثر الأسباب المؤدية للوفاة في حالة إهمال العلاج، وقد يتكرر الإصابة بها وهنا تزداد فرص التعرض للعديد من المشاكل الصحية، والإصابة به تكون بسبب عدم حصول عضلة القلب علي كمية كافية من الدم، أو حدوث انسداد جزئي أو كلي للأوعية الدموية، وهذا الأمر يعني عدم وصول كمية كافية من الأكسجين أو الدم لعضلة القلب.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "webmed" أبرز وأهم الأعراض وأيضا نصائح للوقاية من الإصابة بجلطات القلب المتكررة.

ومن أعراض الإصابة بجلطة القلب التالي:

-ضيق في التنفس.

-ألم حاد في الصدر أي في منتصف الصدر أو في الجانب الأيسر منه.

-ألم في الذراع.

-عسر الهضم.

-التعرق الشديد.



ومن أهم النصائح للوقاية من الإصابة بجلطات القلب، التالي: ومن أهم النصائح للوقاية من الإصابة بجلطات القلب، التالي:

-التوقف عن التدخين .

-اتباع أسلوب حياة صحي.

-التخلص من الوزن الزائد.

-ممارسة الرياضة بشكل يومي.

-الاهتمام بالتغذية الصحية الخالية من الدهون، وتجنب الأطعمة السريعة.

-تنظيم نسبة السكر بالدم في حالة مرضي السكري، والسيطرة علي المرض.

-لمرضي ارتفاع ضغط الدم عليهم تنظيم نسبته والحد من ارتفاع نسبته.

-السيطرة علي الكوليسترول والحد من ارتفاع نسبته عن طريق اجراء التحاليل الدورية الخاصة به.