قبل العيد ..أسرع رجيم ديتوكس للتخلص من الوزن الزائد

بيروت - نادين محمد - هل تريدين رجيماً سريعاً؛ للتخلص من السموم في 3 أو 7 أيام قبل العيد للحصول على قوام مثالي والحفاظ في الوقت نفسه على صحة بشرتك وشعرك. إليك نظاماً غذائياً للتخلص من السموم يمكنك اتباعه كل شهرين وتعد خطة الرجيم كالتالي:

الصباح الباكر

(7:30 - 8:00 صباحاً)

كوبان من المياه للتخلص من السموم

ملعقتان صغيرتان من بذور الحلبة + ملعقة كبيرة عصير ليمون + كوب ماء

الإفطار

(8:45 - 9:15 صباحاً)

عصير ديتوكس مكوناته كالتالي:

½ أفوكادو + ملعقة كبيرة بذور الشيا + ملعقة كبيرة عسل عضوي + 5-6 فراولة

أو

موزة + ملعقة كبيرة بذور الكتان المطحون + أونصة توت أزرق + ملعقة كبيرة من عسل عضوي

منتصف الصباح

(10:30 - 11:00 صباحاً)

سناك ديتوكس

برتقالة + 4 لوزات

أو

تفاحة + 4 لوزات

الغداء

(12:30 - 1:00 مساءً)

وجبة ديتوكس

أرز بني وفطر سوتيه، فاصوليا خضراء، جزر، ثوم، بصل في زيت الزيتون

أو

سلطة دجاج مع طماطم كرزية، أفوكادو، فلفل أصفر، بازلاء مسلوقة، وكزبرة. نستخدم الزبادي وزيت الزيتون كصلصة.

وجبة خفيفة بعد الغداء (3:00 - 4:00 مساءً) سناك ديتوكس.

كوب من اللبن مع بذور الكمون المحمص والمطحون + نصف كوب شرائح خيار.

أو

ماء جوز الهند أو خيار

وجبة عشاء

(7:00 مساء)

وجبة ديتوكس

كوب شوربة فطر صافية مع الخضار

أو

كوب شوربة دجاج شوربة صافية بالخضر

قواعد يجب الانتباه إليها

اقرئي أيضا : نظام ديتوكس لأربعة أيام لنسف السموم والدهون

-تساعد خطة الرجيم لمدة 3 أيام على إنقاص الوزن وتعزيز صحة القلب ونهاية خطة النظام الغذائي للتخلص من السموم لمدة 3 أيام، ستشعرين بصحة أفضل وتبدئين التخلص من مشاكل الهضم، وستبدأ أيضاً مشاكل بشرتك وشعرك في الشفاء، وستلاحظين عدم ظهور تشققات أقل واستعادة لمعان شعرك.

-خلال عملية إزالة السموم التي تستغرق 3 أيام، من الضروري طرد السموم من الكلى والكبد وتناول بعض أنواع الشاي مثل الهندباء أو شاي البابونج، يمكن أيضاً شرب عصائر الفاكهة والخضروات الطازجة.

-التمرينات اليومية أمر لا بد منها مثل الركض أو المشي السريع أو التمارين الرياضية .

النوم مهم.

- تأكدي من حصولك على 8 ساعات من النوم كل ليلة وأخذ قيلولة قصيرة لمدة 30 دقيقة بعد الظهر.