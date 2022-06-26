مشروب ينزل الوزن مجرب 

بيروت - نادين محمد - الصبار يستخدم في العديد من المنتجات بما في ذلك المشروبات ومستحضرات الجلد ومستحضرات التجميل والمراهم، لكن هل فكرتِ في استخدام الصبار للتخسيس!.

يساعد شرب عصير الصبار على تعزيز التمثيل الغذائي في الجسم (يساعد على زيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقيها) ويساعد في تعزيز فقدان الوزن أو على الأقل الحفاظ على وزن صحي ،لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين عملية الهضم.

بالإضافة إلى الفوائد السابقة، يمكن لعصير الصبار أن يساعدكِ في إنقاص الوزن من خلال فوائد أخرى متعلقة بالصحة العامة، تدفع الجسم للعمل على نحو أفضل، ومن ثم تحسين الهضم وعملية الأيض المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحرق مزيد من السعرات الحرارية.

فوائد أخرى لعصير الصبار:

1. يحافظ على ترطيب الجسم:

كثافة الماء في الصبار عالية جدًا. يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا مهمًا جدًا لجسمكِ لأن كليتيك تلعبان دورًا رئيسيًا في إزالة السموم من الجسم. الماء هو أفضل طريقة لطرد السموم.

2. للحصول على بشرة صافية ومغذية:

يعاني الكثير من الناس من مشاكل جلدية مثل الطفح الجلدي أو حب الشباب. يمكن أن يكون شرب عصير الصبار بمثابة دواء مضاد لحب الشباب. يحتوي على فيتامين ج وفيتامين ه اللذين يساعدان في الحفاظ على بشرة صحية ومتألقة.

3. مفيد للهضم:

الجهاز الهضمي مهم لامتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي تتناوله. يحتوي الصبار على إنزيمات تساعد على تكسير السكريات والدهون وتساعد على الهضم بطريقة سلسة. يساعد عصير الصبار الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS).

4. يعمل كمقوي للمناعة:

الصبار مليء بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك والكولين والإنزيمات والمعادن والسكريات وحمض الساليسيليك واللجنين والصابونين والأحماض الأمينية.

5. الفوائد العامة:

يحتوي على مضادات الأكسدة وخصائصها المضادة للبكتيريا، مضادات الأكسدة مهمة جدًا لصحة الفرد. يمكن توفيرها عن طريق عصير الصبار لمنع نمو البكتيريا الضارة في البشر.

تخفيف حرقة المعدة: يساعد عصير الصبار في محاربة المعدة عن طريق التحكم في إفراز الحمض في المعدة.

مفيد لخفض الكوليسترول: يساعد تناول عصير الصبار في تقليل مستويات الكوليسترول لدى الفرد عن طريق تقليل مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، والمعروف أيضًا باسم الكوليسترول السيئ ومستويات الدهون الثلاثية ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة مستويات HDL (البروتينات الدهنية عالية الكثافة) ، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول الجيد.

مفيد للإمساك: تناول عصير الصبار له تأثير ملين على الأمعاء.

وصفة عصير الصبار

مكونات:

ورقتان طويلتان (أو 4 أوراق قصيرة من الصبار)

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة ليمون (اختياري)

1 ملعقة صغيرة عسل (اختياري)

الطريقة:

قطعي أوراق الصبار من النبات وقومي بغسلها جيدًا لإزالة جميع الأوساخ. انقعي الأوراق في وعاء من الماء لمدة 30 دقيقة إلى ساعة تقريبًا حتى يخرج الجل تمامًا (يمكنك تقطيع الورقة أفقيًا إذا كنت تستخدمي أوراقًا أكبر ، قبل نقعها في الماء). ثم قومي بقطع حواف ورقة الصبار ، بحيث تتم إزالة الأسنان التي تشبه السنبلة وتقشر الجلد ، بحيث يبقى الجل الهلامي الشفاف فقط. اشطفي الجل بالماء عدة مرات ثم اخلطيه في مطحنة الخليط حتى يتحول إلى سائل. يضاف إليها الماء والليمون (اختياري) والعسل (اختياري). صفي هذا الخليط في كوب وهو جاهز لتتناوليه.

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