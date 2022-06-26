شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان القولون والمستقيم.. تحذيرات من الخبراء بتجنب المشروبات السكرية بأي ثمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث سرطان القولون والمستقيم عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في التكاثر دون حسيب ولا رقيب في القولون أو حول الجزء الأخير من الجهاز الهضمي.

تمامًا مثل الأنواع الأخرى من هذا المرض، تتأثر مخاطره أيضًا بشكل كبير بما يأكله المرء ويشربه في اليوم، ووفقًا لدراسة جديدة حسب موقع " timesnownews "، هناك مشروب غير صحي معين يمكن أن يزيد من مخاطر الوفاة من المرض ويجب تجنبه بأى شكل، وهى المشروبات السكرية.

ووفقا لما نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، اجتمع خبراء من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة ومؤسسات أخرى لمقارنة البيانات من مصادر مختلفة للتأكد من كيفية الحصول على الفركتوز من مشروبات سكرية وكيف أثرت مخاطر الوفاة في مرضى سرطان القولون والمستقيم.

خلص الخبراء إلى أن العصائر السكرية والإجمالي المدخول من الفركتوز يرتبطان بارتفاع معدل الإصابة وخطر الوفاة من سرطان القولون، لا سيما في المراحل اللاحقة من الأورام، ولعب السكر دورًا في تعزيز الأورام في تكوين أورام القولون والمستقيم.

هل يمكن للمشروبات السكرية أن تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان؟

لذلك ، يمكن القول أن هذه المشروبات مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون القريب - سرطان في الجزء الأول والوسطى من القولون - والموت بسبب ذلك، علاوة على ذلك ، يبدو أن المشروبات الغازية لها تأثير أسوأ على المرض، لذلك ، حتى لو لم تشربه بانتظام في مرحلة البلوغ ، يُنصح بتقليل المدخول لخفضه لحياة أطول وأكثر صحة.

سرطان القولون والمستقيم ليس هو الشكل الوحيد من المرض المرتبط بالمشروبات السكرية. في وقت سابق ، أظهرت الدراسات أن هذه يمكن أن ترتبط أيضًا بسرطان الكبد والبنكرياس وسرطان بطانة الرحم.