ألمانيا تطلب 40 ألف جرعة من لقاح الجدري كإجراء وقائى ضد انتشار جدرى القرود

محمد الفلاح - الأربعاء 25 مايو 2022

طلبت ألمانيا 40 ألف جرعة من لقاح شركة بافاريا(BAVA.CO)الدنماركية لتكون جاهزة لتطعيم المخالطين للمصابين بجدرى القردة إذا أصبح تفشي المرض في ألمانيا أكثر حده، لكن المسؤولين يعتمدون على الإجراءات الاحترازية الأخرى..



في حديثه في مؤتمر صحفي، قال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ يوم الثلاثاء إن الإجراءات مثل فترة العزل التي لا تقل عن 21 يومًا الموصى بها للأشخاص المصابين ستكون كافية في الوقت الحالي لاحتواء تفشي المرض.

وقال لوترباخ "إذا انتشرت العدوى أكثر، فسنريد أن نكون مستعدين للتطعيمات الحلقية المحتملة التي لم يوصى بها بعد في هذه المرحلة ولكنها قد تصبح ضرورية، في إشارة إلى استراتيجية تطعيم المخالطين لشخص مصاب.

وقال إنه يمكن احتواء تفشي مرض جدري القردة ولم يكن مؤشرا على بداية جائحة جديدة، مضيفا أن التدخل المبكر يمكن أن يمنع العامل الممرض من أن يصبح راسخا في المجتمعات.

وقال لوتار ويلر، رئيس معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، الذي تحدث أيضًا في المؤتمر الصحفي، إنه حتى الآن، تم تسجيل 5 حالات في ألمانيا، جميعهم رجال.

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، فان شركة بافاريان نورديك التي يقع مقرها الرئيسي في الدنمارك، هي الشركة الوحيدة في العالم التي حصلت على الموافقة على لقاح الجدري المسمى جينيوسJynneos في الولايات المتحدة وامفانيكس Imvanex في أوروبا، وهو فعال أيضًا ضد جدرى القرود.

أصدر مسؤول في منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين توجيهات مماثلة، قائلاً إن تفشي المرض لا يتطلب لقاحات جماعية لأن تدابير مثل النظافة والسلوك الجنسي الآمن ستساعد في السيطرة على الانتشار.

وقالت وكالة رويترز، لقد سجلت منظمة الصحة العالمية، أكثر من 250 إصابة مؤكدة ومشتبه فيها بجدرى القرود، مع انتشار جغرافى غير مألوف للمرض المستوطن فى أجزاء من غرب ووسط أفريقيا، ولكنه نادر فى أماكن أخرى، تم الإبلاغ عن العديد من الحالات وليس كلها لدى رجال مارسوا الجنس مع رجال، مع تأكيد منظمة الصحة العالمية، انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي على وجه الخصوص.

قال مسؤولو الصحة الأمريكيون هذا الأسبوع إن هناك أكثر من 1000 جرعة من اللقاح في المخزون الوطني، ويتوقعون أن يرتفع هذا المستوى بسرعة كبيرة في الأسابيع المقبلة.

اللقاح يحمل علامة جينيوس Jynneos في الولايات المتحدة حيث تمت الموافقة على استخدامه ضد الجدري وجدي القرود، تمت الموافقة عليه أيضًا للجدري في أوروبا، حيث يطلق عليه امفانيكس Imvanex، ولكن تم توفيره للاستخدام خارج الملصق استجابة لحالات جدري القرود.

وقالت الشركة الدنماركية الأسبوع الماضي إنها أبرمت عقدًا مع دولة أوروبية لم يكشف عنها لتزويد عقار إمفانيكس استجابة لحالات جديدة من جدري القرود.