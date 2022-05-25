تعرف على الكمية الآمنة من المانجو لمرضى السكر

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القاهرة - سامية سيد - هل تميل إلى تجنب بعض الفواكه والخضراوات المفضلة لديك لأنك مصاب بداء السكري؟ ربما يكون هذا صحيحًا بالنسبة لجميع مرضى السكري، الخوف من ارتفاع نسبة السكر في الدم يمنع الكثير من الناس من تناول وجباتهم المفضلة، وخاصة المانجو، في السطور القادمة سنوضح لك هل يمكن لمرضى السكر أكل المانجو، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

المانجو واحدة من أكثر الفواكه شهرة وغنية بالتغذية وهى أكثر الفاكهة شعبية في فصل الصيف ، فمن الصعب جدًا مقاومتها ، ولكن من أجل الصحة وبسبب نسبة السكر العالية ، يخشى مرضى السكر تناولها والابتعاد عنها تمامًا.

هل من الآمن تناول المانجو لمرضى السكر؟

تحتوي المانجو على السكر الطبيعي الذي يساهم في زيادة مستويات السكر في الدم، عادة لا ينصح بتناول المانجو لمرضى السكر لأن الكربوهيدرات الموجودة في المانجو تزيد من مستويات السكر في الدم ويمكن أن تؤدي إلى حالات طبية ثانوية.

ومع ذلك ، توصي جمعية السكري الأمريكية (ADA) بحساب الفاكهة على أنها كربوهيدرات في خطة وجباتك، يجب على الشخص المصاب بداء السكري تناول 45 إلى 60 جرامًا من الكربوهيدرات لكل وجبة ومن 15 إلى 30 جرامًا للوجبات الخفيفة.

يحول جسمك الكربوهيدرات التي تتناولها إلى سكر ، مما يؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم ، يجب تناول المانجو باعتدال للحفاظ على السيطرة على نسبة السكر في الدم، من المستحسن أن تراقب أحجام حصتك ، حافظ على وجود فجوة بين استهلاكك للفاكهة على مدار اليوم.

هذا ببساطة للتأكد من أنك لا تتناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات دفعة واحدة ، لأن هذا قد يؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم بعد ذلك.

كمية آمنة من المانجو يستهلكها مرضى السكر؟

المانجو مصدر غني لفيتامين أ وفيتامين ب المركب (باستثناء ب 12) وفيتامين ج والبوليفينول، إلى جانب ذلك ، يحتوي أيضًا على البروتين والألياف والنحاس وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم ، مما يجعله فاكهة صحية للغاية.