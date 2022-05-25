شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية لتناول التوت البري.. يحمى القلب ويعزز الدورة الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفوق التوت البري في إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، حيث إنه يحتوي على فيتامين سي والألياف ومضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض، كما يحتوي الكوب الواحد على 45 سعرًا حراريًا فقط، ووفقا لموقع " health" الذي قدم أبرز 6 فوائد صحية لتناول التوت البرى على الصحة، ومنها:

1. يقلل التوت البري من مقاومة المضادات الحيوية

في دراسة جديدة من جامعة ماكجيل في كندا، اختار الباحثون البكتيريا المسئولة عن التهابات المسالك البولية والالتهاب الرئوي والتهاب المعدة والأمعاء، وعندما تعالج البكتيريا بالمضادات الحيوية فإنها تصبح مقاومة لتأثيراتها، لكن في هذه التجربة ، وجد العلماء أن إضافة مستخلص التوت البري حالت دون تطور المقاومة.

جعل المستخلص جدار الخلية البكتيرية أكثر نفاذاً للمضاد الحيوي، كما تسبب في صعوبة ضخ البكتيريا للمضاد الحيوي، هذا الاكتشاف مهم لأن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، أدى إلى عدوى يصعب علاجها لدى البشر.

2. التوت البري مضاد للالتهابات ومليء بمضادات الأكسدة

يعتبر التوت البري من مصادر الطاقة المضادة للأكسدة، يوفر التوت البري أيضًا مركبات مضادة للالتهابات، وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يستهلكون التوت البري لديهم مستويات أقل من بروتين سي التفاعلي، وهو علامة الدم للالتهاب، وهو سبب معروف للشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة والتدهور المعرفي.

3. يعزز الدورة الدموية

ثبت أن التوت البري يساعد في تحسين مرونة الشرايين، وهذا يعني تعزيز الدورة الدموية وتدفق الدم، مما يزيل الضغط عن القلب ويمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، يمكن أن يؤدي تحسين الدورة الدموية أيضًا إلى تعزيز الطاقة والوظيفة الإدراكية.

4. يوفر التوت البري الحماية من الأمراض

هناك أدلة على أن عصير التوت البري يحمي صحة القلب عن طريق تقليل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية (دهون الدم) ومقاومة الأنسولين . علاوة على ذلك ، فقد ثبت أن بعض المركبات الموجودة في التوت البري تعمل على إبطاء نمو الأورام ، بما في ذلك الخلايا السرطانية في الثدي والقولون والرئة والبروستاتا.

5. يدعم صحة الأمعاء

تظهر الأبحاث أن تناول التوت البري يمكن أن يخلق تحولًا إيجابيًا في بكتيريا الأمعاء المفيدة المرتبطة بالمناعة والمزاج وصحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف الموجودة في التوت البري الكامل أو المجفف أيضًا على منع الإمساك ودعم صحة الجهاز الهضمي.

6. يساعد في تقوية المناعة

يدعم فيتامين سي الموجود في التوت البري المناعة وهو ضروري لصنع الكولاجين، لذلك فهو يلعب دورًا رئيسيًا في صحة الجلد والمفاصل والشفاء بشكل عام، ويساعد التوت البري في الوقاية من التهابات المسالك البولية.