هوس الأكل الصحي.. ماذا نعرف عن الأورثوركسيا وأعراضها؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ 5 دقائق

تختلف أنواع الاضطرابات الصحية التي قد تصيب الانسان، وتعتبر اضطرابات الأكل إحدى هذه الانواع مثل فقدان الشهية، الشراهة وغيرهما..

غير انكم قد لم تسمعوا من قبل بالأورثوركسيا أو ما يعرف بهوس الاكل الصحي، وهو اضطراب في الاكل قد يصيب فئة من الناس.

الأورثوركسيا العصبية وهي هوس بالاكل الصحي قد يودي الى فقدان التوازن الغذائي. ويُعنى الأشخاص الذين يصابون بهذا الاضطراب بنوعية الطعام الذي يتناولونه. فيأكلون كميات كبيرة من طعام معين يصنفونه تحت خانة الاكل الصحي،ويتجنبون تناول الأصناف الأخرى.

أسباب الاورثوركسيا

لا تزال الأسباب وراء هذا الاضطراب غير واضحة تمامًا، لكن يبدو انها مرتبطة باضطرابات أكل أخرى، ومشاكل نفسية مثل القلق وال OCD.

ومن هذه الاسباب:

-التوق الى المثالية

-القلق

-الحاجة للتنظيم

-التوجه نحو المظهر

-ميول الوسواس القهري

ويعد بعض الأشخاص أكثر عرضة للاصابة بهذا الاضطراب من غيرهم.

على سبيل المثال، ان العاملين في مجالات وميادين معينة تتطلب التركيز على الاداء الرياضي، والشكل،والصحة أكثر عرضة للاصابة بالاورثوركسيا.

كما ان الابحاث أظهرت ان وساىل التواصل الاجتماعي حفّزت انتشار هذا الاضطراب،اذ اشار استطلاع على ٦٨٠ مستخدمًا الى ان تطبيق انستغرام مرتبط بميول تجاه الاورثوركسيا، اكثر من اي تطبيق آخر.

علامات الهوس بالاكل الصحي

بخلاف اعراض اضطرابات الاكل الاخرى، ان اعراض الارثوركسيا ليست مرتبطة دائما بصورة الجسم. اذ ان التركيز الاساسي يكون على نوعية الطعام.

فالشخص الذي يعاني من هذا الاضطراب يمضي وقتًا طويلا في قراءة المحتويات والمكونات والتفكير بنوعية الطعام الذي يستهلكه.

ومن العلامات الأخرى:

-التوقف عن تناول مجموعات كاملة من الطعام مثل اللحوم والألبان والنشويات.

-القلق المفرط حول نوعية الطعام المقدمة في المناسبات الاجتماعية.

-ربط تقدير الذات بالطعام الصحي.

-الشعور بالذنب عند عدم القدرة على التقيد بمعايير الاكل.