أطعمة ومشروبات يفضل تناولها أثناء الإصابة بالتهاب الحلق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:09 صباحاً - يمكن أن يجعل التهاب الحلق البلع مؤلماً وصعباً وعندما يحدث ذلك، من الصعب معرفة ما تأكله وتشربه، ومع ذلك لا يزال الجسم بحاجة إلى العناصر الغذائية لمساعدته على الشفاء.

يمكن أن يؤدي تناول الأشياء الصحيحة وشربها أيضاً إلى تقليل آلام التهاب الحلق وقد يؤدي إلى تسريع عملية الشفاء، وتجنب الأطعمة غير الملائمة يمكن أن يمنع بعض الانزعاج، وذلك حسب ما ذكره موقع “medicalnewstoday”.

في حين أن هناك القليل من الأدلة العلمية لدعم العديد من العلاجات العشبية أو البديلة لالتهاب الحلق، فإن النصائح التالية قد توفر الراحة.

فإن أفضل الأشياء التي يجب أن تأكلها وتشربها مع التهاب الحلق ستكون مغذية أو طرية ومهدئة، أو في بعض الأحيان كليهما، ويجب أن يحذر الناس من أن مشروباتهم ليست شديدة السخونة، لأن الحلق الملتهب بالفعل يكون أكثر عرضة للإصابة.

تشمل الأشياء التي يجب تناولها وشربها ما يلي:

الحلويات المجمدة:

يمكن أن تساعد المشروبات الغازية والمثلجات المصنوعة من الفاكهة وحتى رقائق الثلج العادية في تهدئة الحلق الملتهب.

عصير الرمان :

أظهرت دراسة أن العناصر الغذائية الموجودة في عصير الرمان قد تمنع العدوى وتقليل الالتهاب .

الموز :

لأنه فاكهة طرية وصحية، سيكون الموز لطيفاً على التهاب الحلق.

حساء الدجاج :

قديماً اقترحت دراسة أن الخضار والدجاج في حساء الدجاج قد يكون لها خصائص مضادة للالتهابات وتساعد على تطهير المسالك الهوائية، مما يقلل من أعراض التهاب الحلق.

الكركم :

يستخدم بعض الناس هذه التوابل في خلطات الأعشاب، وقد يكون لها خصائص علاجية ومطهرة ومضادة للالتهابات.

العسل:

العسل هو محلي طبيعي يساعد في محاربة العدوى والمساعدة في التئام الجروح، يجب ألا يشرب الاطفال الأقل من 12شهراً العسل بسبب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

الزنجبيل :

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في التهاب الحلق عن طريق تقليل التورم والألم.

الشاي :

الشاي الدافئ يمكن أن يساعد الشخص المصاب بالتهاب الحلق على الشعور بالتحسن.

وكشفت دراسة أن الغرغرة بمحلول الشاي الأخضر خففت من التهاب الحلق بعد الجراحة، ولاحظ المؤلفون أن الشاي الأخضر مادة غير ضارة وطبيعية لها خصائص مضادة للالتهابات، وقد يجد الناس العديد من أنواع شاي الأعشاب مفيدة، على الرغم من نقص الأدلة العلمية لاستخدامها.

العصائر واللبن :

الأطعمة اللينة والرطبة التي يمكن أن يشربها الناس من خلال القش يمكن أن تساعد في توفير التغذية التي يحتاجها الجسم للشفاء مع تهدئة التهاب الحلق.

الخضار المطبوخ جيداً :

يوفر الجزر والملفوف والبطاطس والخضروات الأخرى العناصر الغذائية الأساسية للشخص المصاب بالتهاب الحلق.

البيض المخفوق :

البيض مصدر جيد للبروتين الذي يحتاجه الجسم لإصلاح الأنسجة، وعادة ما يكون البيض المخفوق طرياً بدرجة كافية لتحمل التهاب الحلق.