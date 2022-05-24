شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى يسبب فقدان السمع؟.. ومن هم الأكثر عرضة له؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي فقدان السمع إلى صعوبة فهم المحادثات أو متابعتها أو المشاركة فيه، و قد تكافح لتتبع ما يقوله الناس على التلفزيون أو الهاتف ، وقد تفوتك أصوات الطبيعة الممتعة يمكن أن يؤثر فقدان السمع الشديد على قدرتك على العمل والاستمتاع بالحياة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يؤثر فقدان السمع على جميع الأعمار والأجناس والأعراق ، ويعد ضعف السمع لدى كبار السن أمرًا شائعًا ، حيث يصيب 1 من كل 3 أشخاص أكبر من 65 عامًا ، ونصف الأشخاص فوق 75 عامًا.

يؤثر ضعف السمع أيضًا على الرضع والأطفال يولد ما يقدر ب 2 من كل 1000 رضيع مصابين بنوع من فقدان السمع. يعد ضعف السمع عند الأطفال من أكثر العيوب الخلقية شيوعًا تسمى الحالة الموجودة عند الولادة حالة خلقية.

ما الذي يسبب فقدان السمع؟

كثيرا ما تسبب الضوضاء العالية فقدان السمع، و أحيانًا يكون هذا التعرض مفاجئًا وقصير المدى، و قد يؤدي حضور حفل موسيقي صاخب أو الاقتراب من انفجار بندقية إلى الإضرار بحاسة السمع.

يؤثر التعرض طويل المدى للضوضاء على العديد من المهن المزارعون وعمال البناء والموسيقيون والعسكريون هم الأكثر عرضة للخطر، ويعد فقدان السمع أثناء العمل من أهم الأمراض المرتبطة بالعمل في الولايات المتحدة





تتضمن عوامل الخطر الأخرى التي تزيد من احتمالية الإصابة بفقدان السمع ما يلي:

-أمراض الشرايين التاجية (أمراض القلب) وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية .

-ضرر أو صدمة ناتجة عن حادث أو إصابة - حتى لو كان شيئًا بسيطًا مثل إدخال قطعة قطن بعيدًا جدًا في الأذن.

-مرض السكري .

-التهابات الأذن ، تراكم شمع الأذن أو تمزق طبلة الأذن .

-التعرض للمواد الكيميائية.

-تاريخ عائلي من فقدان السمع.

-أدوية لعلاج السرطان وأمراض القلب والالتهابات.

-الأورام ( ورم العصب السمعي ).