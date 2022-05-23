نظام ديتوكس لأربعة أيام لنسف السموم والدهون

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين عن نظام ديتوكس سريع للتخلص من الوزن الزائد يمكنك الاعتماد على نظام ديتوكس التالي؛ لتخسيس الوزن الزائد و ازالة سموم الجسم. إليك خطة نظام الديتوكس في 4 أيام.

اليوم الأول

ابدئي يومك بتناول زبادي فواكه صحي.

غداء:

مرق العدس والخضار وكوب من الخضار المفضلة لديك، وقطع صغيرة من الزنجبيل، وفصان من الثوم في القليل من زيت الزيتون البكر الممتاز .

أضيفي كوبين من الماء والملح حسب الرغبة.

يُطهى ببطء حتى ينضج العدس والخضار ويُزين بالكزبرة أو البقدونس.

وجبة عشاء

سلطة البابايا والجزر النيئة

قلبي كوبين من الخس، وجزرة مبشورة، ونصف ثمرة بابايا نيئة معاً، واخلطي ملعقة كبيرة من الخل البلسمي وملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز وعصير الليمون الطازج ورشي فوقه بعض الملح.

وجبات خفيفة في أي وقت:

اختاري من قائمة الوجبات الخفيفة

اليوم الثاني

ابدئي الصباح بنصف ليمونة في ماء دافئ أو شاي .

اتبعي ذلك بالمشي السريع أو ركوب الدراجة أو اليوجا أو السباحة.

وجبة إفطار:

جرام من الزبادي الطبيعي أو حليب جوز الهند العضوي، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند المعصور على البارد، وموزة، وملعقة كبيرة من بذور الشيا.

امزجي المكونات في خلاط عالي السرعة.

الغداء:

وعاء من الخضار مع كوب كينوا.

وجبة العشاء:

مرق العدس والخضروات.

حساء العدس والخضروات هذا سيعمل معجزات لفقدان الوزن.

وجبات خفيفة في أي وقت: اختاري من قائمة الوجبات الخفيفة.

اليوم الثالث

ابدئي الصباح بنصف ليمونة في ماء دافئ أو شاي أعشاب مطهر.

اتبعي ذلك بالمشي السريع أو ركوب الدراجة أو اليوجا أو السباحة.

وجبة الإفطار:

عصير خضار طازج مع ملعقة مائدة من بذور الشيا ممزوجة.

غداء:

خضروات مطبوخة على البخار مع أعشاب طازجة، مطبوخة بزيت الزيتون وبذور اليقطين المهروسة. يُمزج هذا مع نصف كوب من الأرز البني العضوي وحفنة من اللوز.

جربي أوراق الجرجير للحصول على سلطة صحية .

وجبة العشاء:

سلطة من أوراق الجرجير الطازجة مع شرائح رقيقة من الفلفل الأحمر وشرائح الفطر الطازج والبصل.

يرش بذور عباد الشمس.

يُمزج بزيت الزيتون البكر والليمون والأعشاب الطازجة.

وجبات خفيفة في أي وقت

اليوم الرابع

ابدئي يومك بنصف ليمونة في ماء دافئ أو شاي أعشاب مطهر وأتبعي ذلك بالمشي السريع أو ركوب الدراجة أو اليوجا أو السباحة.

وجبة الإفطار:

اصنعي كومبوت الفاكهة من الخوخ المجفف والمشمش والخوخ والتفاح المنقوع مسبقاً في الماء المصفى ورشه باللوز المقشر، وملعقتين كبيرتين من بذور الكتان المطحونة.

تناوليه مع بعض الزبادي العادي.

غداء:

شوربة العدس والخضروات مع نصف كوب أرز بني.

وجبة العشاء:

سلطة البابايا النيئة والجزر.

وجبات خفيفة في أي وقت: اختاري من قائمة الوجبات الخفيفة.

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