جدول كيتو دايت لمدة شهر للمبتدئين

بيروت - نادين محمد - من المهم معرفة كيفية تطبيق جدول كيتو لمدة شهر للمبتدئين من اجل تخسيس الوزن بطريقة صحية وتثبيت الوزن. ويساعد هذا النظام على الحفاظ على الصحة السليمة وعلى اللياقة. كما انه يؤمن الطاقة اليومية من خلال مجموعة من العناصر وابرزها الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة حيث يعزز عملية حرقها وتكسيرها. وهي تتحول في هذه الحالة الى احماض امينية دهنية او كيتونات. ولهذا السبب اطلقت عليه هذه التسمية.

طريقة نظام الكيتو للمبتدئين في شهر



من السهل تطبيق جدول كيتو لمدة شهر للمبتدئين. ومن الضروري في هذه الحالة الالتزام بالوجبات الثلاثة يومياً. كما يجب تطبيق بعض القواعد الاساسية. ونقترح في هذا الاطار هذا البرنامج الاسبوعي.

اليوم الاول



الفطور. بيضتان مقليتان مع ملعقة زبدة صغيرة من دون ملح، قطعتان من الجبنة قليلة الدسم، حبة خيار، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي من دون دهون مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، 50 غ من الخضار المشوية او المطهوة على البخار مع فص من الثوم وملعقة وسط من صلصة الطماطم والبهارات.

العشاء. كوب من مسحوق الكاكاو مع القليل من القشطة والسكر الاسمر، قبضة صغيرة من بذور دوار الشمس.

اليوم الثاني



الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، ملعقة طعام من زيت الزيتون، ثمرة خيار، بضع حبات من الزيتون الاسود، كوب من القهوة او الشاي غير المحلى.

الغداء. طبق من شوربة البروكولي المحضرة من دون مواد دسمة، طبق من الدجاج المشوي من دون دهون.

العشاء. قبضة صغيرة من المكسرات النيئة غير المملحة، قطعتان من الشوكولاته والافضل ان تكون سوداء.

اليوم الثالث



الفطور. طبق من البيض المخفوق المقلي مع ملعقة صغيرة من الزبدة او زيت الزيتون ورشة من الملح، بضع حبات من الزيتون الاسود، شرحات من الفليفلة الاخضر، بضع قطع من الطماطم.

الغداء. طبق من سلطة التونة المشكلة مع بيضة واحدة مسلوقة والقليل من الملح وملعقة صغيرة من المايونيز ورشة فلفل.

العشاء. كوب من مخفوق الفراوة مع قطعة من جبنة الكريما، وملعقة وسط من العسل.

اليوم الرابع



الفطور. ويتضمن ضمن جدول كيتو لمدة شهر للمبتدئين قطعتين متوسطتي الحجم من البان كيك الذي يحتوي على قطعة من جبنة كريمية وبيضة واحدة و6 ملاعق من اللوز المطحون ورشة قرفة ورشة فانيليا وبايكنغ باودر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من سمك السلمون المشوي من دون دهون، طبق من البروكولي المشوي في الفرن مع ملعقة طعام من زيت الزيتون.

العشاء. مخفوق الشوكولاته مع ملعقة من صلصة خفيفة.



اليوم الخامس



الفطور. طبق بيض مقلي مع القليل من الجبنة قليلة الدسم.

الغداء. طبق من القرنبيط المطهو بالبيشاميل واللحم المفروم.

العشاء. قبضة صغيرة من المكسرات، قطعة صغيرة من الجبنة خفيفة الدسم، كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

اليوم السادس



الفطور. قطعة متوسطة الحجم من بيتزا بالخضار تحتوي على السبانخ، جبنة موزاريلا، 3 بيضات، بصل، فطر، فليفلة خضراء، اوريغانو، بهارات، فلفل اسود، ملعقة طعام من صلصة الطماطم، ملعقة طعام من زيت الزيتون.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون محشوة بالسبانخ، القليل من جبنة كريمية، ملعقة صغيرة من الزبدة، بيضة واحدة، اوريغانو، رشة ملح، رشة فلفل اسود، رشة من بودرة الثوم والقليل من البصل.

العشاء. كوب متوسط الحجم من آيس كريم الفراولة.



اليوم السابع



الفطور. بضع حبات من الزيتون الاسود، بيضتان مسلوقتان من دون ملح مع القليل من زيت الزيتون، كوب شاي او قهوة من دون سكر.

الغداء. طبق متوسط الحجم من دجاج ألفريدو يحتوي على الدجاج الخالي من الدهون، القليل من الزبدة او زيت الزيتون، من كريما الطهو ومن الملح والبهارات، طبق من سلطة الملفوف.

العشاء. كوب من القهوة الباردة غير المحلاة، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخفيف الخالي من السكر.

ويمكن تطبيق هذا البرنامج ضمن جدول كيتو دايت لمدة شهر للمبتدئين من اجل خسارة الوزن والحصول على افضل نتيجة.

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