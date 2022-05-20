أعراض الديدان المعوية وطرق العلاج

بيروت - نادين محمد - قد تظهر أعراض الديدان المعوية، والمعروفة أيضًا باسم الطفيليات المعوية ، بعد تناول بيض الدودة. يمكن أن توجد في الأوساخ أو اللحوم النيئة أو الأسطح المتسخة ، والتي تتطور إلى ديدان في الأمعاء.

علامات وأعراض الإصابة بعدوى الديدان المعوية:

وجع بطن

كثرة الإسهال

غثيان

حكة الشرج

الانتفاخ

التعب المفرط

فقدان الوزن دون سبب واضح

نقاط بيضاء في البراز

تغيرات الشهية

على الرغم من أن الأعراض المعوية أكثر شيوعًا ، يمكن أن تنمو الديدان في مناطق خارج الأمعاء ، مثل المعدة أو الرئتين أو حتى الدماغ. لذلك يمكن أن تظهر أعراض أخرى أيضًا ، مثل حرقة المعدة والسعال والحمى وصعوبة التنفس والتغيرات العصبية.

أعراض الديدان المعوية عند الرضع والأطفال:

القيء أو الإسهال أو الغازات

قلة الاهتمام باللعب

الانتفاخ الذي يتحسن مع تدليك البطن

حكة الشرج ، خاصةً إذا كانت تعيق النوم ليلاً

وجود ديدان في الحفاض أو الشرج أو البراز

الجلد الأصفر

تأخر النمو

تظهر أعراض الديدان المعوية عند الأطفال بشكل متكرر خاصة الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر ، لأنهم يلامسون بشكل متكرر الأرضيات المتسخة و أجهزة المناعة لديهم ضعيفة مقارنة بالبالغين. يجب استشارة الطبيب على الفور.

العلاج الشائع للديدان المعوية:

من الأفضل علاج الديدان المعوية بالأدوية. ومع ذلك ، من المهم منع العدوى مرة أخرى بمجرد اكتمال العلاج من خلال الاهتمام بنظافة اليدين أول شيء، خاصة بعد الذهاب إلى الحمام أو قبل الطهي .. فهذا سيمنع إعادة انتقال البيض إلى الجسم.

من المهم أيضًا الاهتمام بالنظافة الشخصية لمنع انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين أيضًا. مرة أخرى ، من الضروري غسل يديكِ بعد استخدام الحمام أو قبل الطهي. يجب أيضًا أن تتجنبي تناول الماء أو الطعام الذي يحتمل أن يكون ملوثًا ، وأبقِ أظافرك قصيرة ، وتأكدي من أن اللحم مطهو جيدًا.

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