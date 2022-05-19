شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من ألم شديد في الرقبة والكتفين.. اعرف المخاطر وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سبق لك أن استيقظت على ألم شديد في الكتفين والرقبة؟ كم مرة واجهت هذا؟ هل فكرت يومًا في استشارة طبيب؟ أم أنك تتجاهلها على افتراض أنها ستختفي قريبًا؟ يربط الكثير منا ألم الكتف بوضعية الجلوس السيئة أو وضعية النوم ويتجاهلها على افتراض أنه سيختفي، إن ترك الألم دون علاج ضار مثل الألم نفسه، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

ما هي الأسباب الشائعة لألم الرقبة والكتف؟

قال الدكتور ساتنام سينج تشابرا، مدير قسم جراحة الأعصاب في مستشفى سير جانجا رام بالهند: "إن الالتواءات والإجهاد الناتج عن الرياضة والإجهاد والوضعية السيئة هي الأسباب الأكثر شيوعًا لآلام الرقبة والكتف أو الظهر عند الاستيقاظ، تؤثر كل من المراتب والوسائد وأوضاع النوم على مقدار إجهاد عنق الشخص وكتفه وعموده الفقري عند النوم.

أضاف ، أن الإجهاد الناتج عن الإجهاد وخلع الكتف وإصابة الحبل الشوكي وتلف العظام والغضاريف بسبب التهاب المفاصل يسبب أيضًا ألمًا شديدًا في الكتفين، كما يحذر الدكتور تشابرا من حمل حقائب الكتف الثقيلة أو المحافظ.

وأشار إلى أن الأكتاف المتجمدة هي أيضًا السبب الرئيسي الذي يجعل الكثير من الناس يعانون من آلام شديدة في الكتفين، وعلى الرغم من تجربة العلاجات المنزلية لا يحصلون على أي راحة.

ما هو الكتف المتجمد؟ ما هي أعراضه؟

الكتف المتجمد، أو ما يطلق عليه طبيا باسم التهاب المحفظة اللاصق ، هو حالة تتميز بالتصلب مع انخفاض الحركات والألم في مفصل الكتف، في هذه الحالة ، تصبح الكبسولة ، وهي الطبقة التي تغطي المفصل الذي يربط العظام معًا ، سميكة وصلبة وملتهبة مسببة التصاقات وتليفًا ، مما يقلل من مساحة حركة الرأس العضدي في المفصل ويقلل من نطاق الحركات.

قال الدكتور ر تشابرا، إن هذه الحالة المؤلمة تظهر ببطء وتتقدم إلى ثلاث مراحل ويمكن أن تستمر كل مرحلة لعدة أشهر، في المرحلة الأولى ، تكون حركات الكتف مؤلمة مع ملاحظة قيود الحركة في الوقت المناسب ؛ من الشائع حدوث ألم في الأجزاء العلوية من الذراع وخلف الكتف، في المرحلة الثانية يتحسن الألم ولكن الحركات تصبح أكثر تقييدًا وأكثر صلابة ويصبح استخدامها أكثر صعوبة، يتفاقم الألم أيضًا في الليل وبالتالي يزعج النوم بشكل كبير مما قد يؤدي إلى سلسلة من الآثار المتتالية التي تؤثر سلبًا على العديد من عناصر نمط الحياة اليومية للشخص ، بما في ذلك علاقاته في المنزل والعمل، في المرحلة الثالثة والتي تسمى أيضًا بمرحلة الذوبان .

ما هو المرض الأساسي الذي يسبب الألم في الرقبة والكتف؟

يمكن أن تكون هشاشة العظام وأمراض القرص التنكسية واضطراب الكفة المدورة التي تحيط بمفصل الكتف وتساعد على ثباته سببًا لألم الكتف لأنها يمكن أن تلحق الضرر بأنسجة الكتف، كما يقول الدكتور تشابرا.

متى يجب على المرء أن يأخذ على محمل الجد آلام الكتف والرقبة؟

يقول الدكتور تشابرا إنه في معظم الحالات ، يمكن أن يكون ألم الرقبة والكتف من أعراض مشكلة أكثر خطورة ، ولكن يجب فحصها إذا استمر الألم لعدة أيام، إذا كان الألم مصحوبًا بتنميل أو فقدان القوة في ذراعيك أو يديك أو استمر لعدة أسابيع دون أي راحة أو إذا كان لديك ألم في كتفك أو أسفل ذراعك أو إذا كان ألم الكتف مصحوبًا باحمرار أو تورم ، يجب على المرء أن يزور الطبيب .

في إشارة إلى احتمال حدوث نوبة قلبية بسبب آلام الكتف ، قال الدكتور تشابرا: "يجب أن يؤخذ ألم الكتف على محمل الجد إذا انخفض الألم إلى الصدر وكان هناك صعوبة في التنفس والتي يمكن أن تكون علامة على نوبة قلبية أو سكتة دماغية."

ما هي التغييرات في نمط الحياة التي يجب على المرء أن يتبناها؟

التغييرات في نمط الحياة تلعب دورًا مهمًا في إدارة آلام الكتف، النظام الغذائي الغني بالأطعمة المضادة للالتهابات مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والأسماك الدهنية يحتوي على إنزيمات المحللة للبروتين ومن المعروف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة ، في حين أن تقليل الكربوهيدرات والدهون المشبعة غير المشبعة يمكن أن يفعل المعجزات.

ما الذي يسبب آلام الرقبة والكتف؟

الالتواءات والإجهاد الناتج عن الرياضة والإجهاد وضعف الوضعية والإجهاد وخلع الكتف وإصابة الحبل الشوكي وتجمد الكتف وتلف العظام والغضاريف يسبب آلامًا في الرقبة والكتف.

متى تكون آلام الكتف خطيرة؟

عندما يصاحب الألم تنميل أو فقدان القوة في الذراعين أو اليدين أو يستمر لعدة أسابيع أو إذا كان هناك ألم في الكتف أو أسفل الذراع أو إذا كان ألم الكتف مصحوبًا باحمرار أو تورم ، يجب استشارة الطبيب.

كيف تعالج آلام الكتف؟

يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة في علاج الألم، يمكن أن يعالج الألم النظام الغذائي الغني بالأطعمة المضادة للالتهابات ، وتقليل الكربوهيدرات والدهون المشبعة غير المشبعة ، وتقليل نمط الحياة الخامل ، وممارسة المزيد من النشاط البدني ، والاهتمام بالوضعية.