شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل 3 أنواع خبز لـ متبعى الدايت ومرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تم إخبار مرضى السكري أن الخبز محظور عليهم وبالمثل، قد يشعر أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن أنه يتعين عليهم توديع تلك الخبز المحمص والساندويتشات، ولكن بإمكانك الآن إدارة نظامك الغذائي أو مرض السكري، من خلال اختيار الخبز المغذي الذي سيساعد أيضًا في تحقيق هدفك في إنقاص الوزن، لذا فالأمر كله يتعلق بمعرفة نوع الخبز الذي يجب تناوله، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

خبز أسمر:

خبز القمح الكامل، ويسمى أيضًا الخبز البني، مصنوع من القمح وهو أكثر صحة بكثير من الخبز الأبيض بالدقيق المكرر، وهو منخفض في العناصر الغذائية ويرتبط بالسمنة، يساعد خبز القمح الكامل على تعزيز صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، يحتوي على نسبة عالية من الألياف ويحتوي على المزيد من الفيتامينات والمعادن، سوف يجعلك تناول خبز القمح الكامل تشعر بالشبع لفترة أطول.

الخبز والحبوب الكاملة:

هذا الخبز مصنوع من الحبوب الكاملة ، مما يعزز قيمته الغذائية ويقلل من مؤشر نسبة السكر في الدم، يشير هذا المؤشر إلى مدى سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناوله، تشمل أنواع الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة الشعير والشوفان والكينوا ، فهى غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف والبروتين ، خاصة عند مقارنتها بالخيارات المصنعة مثل الخبز الأبيض.

خبز العجين المخمر:

يُصنع خبز العجين المخمر التقليدي عن طريق تخمير الماء والدقيق ببطء، عملية التخمير تكسر بعض النشا في الدقيق، تقلل عملية التخمير من مؤشر نسبة السكر في الدم لمنتج الخبز وتضيف أيضًا البروبيوتيك الطبيعي، سيضيف تناول هذا الخبز البكتيريا النافعة إلى أمعائك، قد يساعد أيضًا جهاز المناعة عن طريق تقليل مخاطر الالتهاب والحساسية.