بيروت - نادين محمد - لم أسمع من ذي قبل عن بذور القطونا، عرفتها خلال بحثي عن طريقة للتخسيس، فاتخذت قرار تجربتها، هذا بالطبع بعد اطلاع كافٍ ووافٍ على خصائصها وفوائدها للجسم، ولتخسيس الوزن تحديداً، وهذا ما سأتطرق له في البداية قبل الخوض في تجربتي مع بذور القطونا للتخسيس.

ما هي بذور القطونا؟



لبذور القطونا Psyllium Seeds مسميات عدة، فهي تعرف بالقاطونة، القطونة، لسان الحمل البيضاوي، لقمة النعجة أو بالإسبغول Ispaghula ، متوفّرة بأشكال عدة، كحبوب كاملة، مجففة، أو مطحونة كالدقيق.

بذور القطونا غنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، ففي 100 غرام من القطونا حوالي 70 غراماً من الألياف القابلة للذوبان، في حين أن 100 غرام من نخالة الشوفان تحتوي على 5 غرامات فقط من الألياف القابلة للذوبان.



ما هي فوائد بذور القطونا للتخسيس؟



• تمتلك بذور القطونا خصائص تساعد على التخسيس لاحتوائها على نسب عالية من الألياف كتلك الموجودة في معظم الخضراوات والفواكه، ولكن ما يميزها، عدم احتوائها على السكر أو الدهون، لذلك فهي تعتبر وسيلة فعالة في إنقاص الوزن دون اكتساب أي سعرات حرارية إضافية.

• بعد نقع بذورها بالماء، تخرج منها مادة هلامية لتغلف البذرة، فيزداد حجمها ليبلغ 10 أضعاف، فتعمل على إبطاء عملية الهضم والشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول.

• تعوض بذور القطونا عن الألياف المفقودة في الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم ومنتجات الألبان والتي تفتقر إلى الخضراوات والفواكه.

• الألياف القابلة للذوبان الموجودة في بذور القطونة تعزز من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء والتي تلعب دوراً هاماً في تقوية جهاز المناعة وصحة الجهاز الهضمي.

• تساعد بذور القطونا على امتصاص الماء من الأمعاء والمعدة، كما تساهم في التخلص من الإمساك.

• تنظم مستويات السكر في الدم، الكوليسترول وثلاثي الغليسريد Triglyceride.

تجربتي مع بذور القطونا للتخسيس

الطريقة التي اتبعتها خلال تجربتي مع بذور القطونا للتخسيس، كنت أقوم بنقع ½ ملعقة من بذور القطونا في كوب من الماء وبتناول هذا المشروب مرتين في اليوم قبل وجبتي الفطور والعشاء بـ 30 دقيقة، هذا إضافة إلى شرب كمية مضاعفة من اليوم تزيد عن 8 أكواب من الماء خلال اليوم لتجنب الجفاف الذي قد يحدث نتيجة امتصاص ألياف القطونا للماء أثناء وجودها في الأمعاء.

في إشارة إلى أنه يتوفر في الأسواق مسحوق من بذور القطونا يمكن خلطه بالعصير أو الماء، ولكن في كلتي الطريقتين، لا بد من استشارة الطبيب أو خبير التغذية قبل تناولها لتحديد الجرعات المناسبة ، كي لا تحدث أي آثار جانبية، وهي:

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الآثار الجانبية لتناول بذور القطونا للتخسيس



• قد تسبب بذور القطونا الإصابة بالجفاف، الانتفاخات والغازات، لذا يوصى بتناول كمية وفيرة من الماء.

• يجب عدم استخدام بذور القونا لمن يتناول أدوية الصرع، السكري، مضادات الاكتئاب وأدوية خفض الكوليسترول.

• تؤثر بذور القطونا سلبياً على امتصاص الكالسيوم، الحديد، الزنك وفيتامين B12.