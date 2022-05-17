فوائد الشمر للكرش

بيروت - نادين محمد - الشمر ويعرف في المغرب العربي بالبسباس، بذوره لها طعم خفيف مشابه لعرق السوس، يكثر استعماله في تنكيه الأطعمة.

بعيداً عن استخدامه في المطبخ، نبتة الشمر وبذورها لها الكثير من الفوائد الصحية لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، كالفسفور، حمض الفوليك، النحاس، الزنك، المنغنيز، فيتامينA و K، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، الالتهابات وكذلك البكتيريا.

ما هي فوائد الشمر؟



الشمر من العناصر الأساسیة التي تدخل في النظام الغذائي لمن یتبعون حمیة غذائیة بغرض إنقاص الوزن، وذلك لما يمتاز به من فوائد لهذا الغرض....

• يعمل الشمر على كبح الشهية، من خلال تحفيزه على زيادة نسبة ھرمون المیلاتونین، وهو هرمون مسؤول عن تخفيف الرغبة في تناول الطعام.

• الشمر مصدر غني لفيتامين B6، أو ما يعرف بالـ Pyridoxine الذي يلعب دوراً مهماً في عملية التمثيل الغذائي، وذلك من خلال قدرته على تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز والبروتين إلى أحماض أمينية.

• یساعد على خسارة الوزن وذلك من خلال تحفیزه لإنتاج العصارة الصفراء، ما ینتج عن ذلك تنشیط وظائف الجھاز الھضمي، وبالتالي سھولة إخراج البراز بعد تلیینه.

• فيتامين A و C الموجودان في الشمر يعملان كمضادات للأكسدة والتي تعمل على تخلیص الجسم من الدھون الزائدة والمتراكمة.

• يحتوي على نسب عالية من الألياف التي تساهم في التقليل من كميات الطعام المتناولة، وبالتالي إنقاص الوزن، كما تعمل على تقلیل كمیة الدھون في الجسم وطرد السموم والفضلات خارجه والتي تعيق عملية حرق الدھون.

• الشمر مدر للبول، يقلل من كمیة السوائل الموجودة في الجسم والتي تزید الوزن.

• يقلل الشمر من إفراز الھرمونات التي تتسبب في الشعور بالقلق والتوتر والتي تعمل على تخزین الدھون في منطقة البطن.

• یساعد الشمر على شد منطقة البطن ویقضي على الترھلات الموجودة فيھا.

• یعمل كل من عنصر الفینول Phenol ومركبات الفلافونوید Flavonoids والقلویات الموجودة في الشمر على وقایة أنسجة البطن من التلف.



يمكن الاستفادة من الشمر للتخلص من الكرش بطرق عدة، سواء من خلال تناوله على الريق أو على مدار اليوم في أوقات محددة أو من خلال تطبيق زيته موضعياً على منطقة البطن أو التي تعرف بالعامية بالـ "كرش"، إذ یقضي زیت الشمر على الترھلات التي تظھر في الجلد أو التي یطلق علیھا اسم السیلولیت والناتجة عن تراكم الدھون تحت الجلد.

الطريقة

• يخلط زیت الشمر مع زیت الزیتون.

• تدهن منطقة الكرش لمدة 5 دقائق بالمزيج.

• تكرر هذه الطريقة مرتین كل یوم.

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وصفات من الشمر لإنقاص الوزن وإزالة الكرش



الطريقة الأولى



• یتم خلط ملعقة صغیرة من الشمر وملعقة أخرى من الكمون مع كوب من الماء المغلي وشریحتین من اللیمون.

• يترك الخليط لمدة ساعة، ثم يصفى ويتم تناوله 3 مرات كل يوم قبل الوجبات الأساسية.



الطريقة الثانية



• تخلط 4 ملاعق من بذور الشمر مع 4 أكواب من الماء المغلي.

• يترك المزیج لمدة ساعة ثم یُصفى ویتم تناوله قبل وجبات الرئيسية الثلاثة بـ ½ ساعة.

هذه الخلطات يتم تناولها على الريق...

الشمر والكمون لإزالة الكرش



المكونات

• ½ ملعقة كبيرة من الشمر.

• ½ ملعقة كبیرة من الكزبرة.

• ½ ملعقة كبيرة من الكمون.

• 5 أكواب من الماء المغلي.

الطريقة

• توضع جميع المكونات على النار حتى الغليان لمدة 5 دقائق.

• يصفى ويتم تناوله على الريق.

الشمر والليمون لإزالة الكرش



المكونات

• ملعقة من الشمر.

• ½ ملعقة من الشاي.

• كوب من الماء.

• ملعقتان من عصير الليمون.

• عود من القرفة.

الطريقة

• يوضع الشاي، الشمر والماء على النار.

• بعد الغليان، يضاف عصير الليمون والقرفة.

• يرفع المزيج على النار وترك حتى يختمر لـ 10 دقائق.

• يتم تناوله على الريق.



الشمر والقرفة لإزالة الكرش



المكونات

• ملعقتان صغيرتان من الشمر.

• ملعقة صغیرة من مسحوق القرفة.

• كوب من الماء المغلي.

الطريقة

• توضع جميع المكونات على النار حتى الغليان.

• يترك المزيج حتى يختمر لـ 10 دقائق ويصبح فاتراً.

• يصفى ويتم تناوله على الريق وقبل وجبة الفطور بـ ¼ ساعة.

الشمر والزنجبيل لإزالة الكرش



المكونات

• كمية من بذور الشمر.

• ملعقة كبيرة من القرفة.

• كوب من الماء المغلي.

• ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

الطريقة

• توضع جميع المكونات على النار حتى الغليان.

• يترك حتى يختمر لـ 10 دقائق.

• يصفى ويتم تناوله على الريق.



تجدر الإشارة إلى ضرورة استشارة الطبيب عند استهلاك أي نوع من أنواع الأعشاب، إذ إنها قد تؤدي إلى حدوث آثار جانبية لدى البعض، كالذين يتناولون أنواعاً محددة من الأدوية.