شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان القولون والمستقيم.. 5 علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد أنواع السرطانات هو سرطان القولون، ويحدث هذا النوع من السرطان في القولون أو المستقيم من الجسم كما هو معروف باسم السرطان القولوني المستقيمي.

وفقا لموقع " healthline"، يعد العمر هو عامل خطر للإصابة بسرطان القولون والمستقيم ، لذلك يوصي الخبراء بالخضوع لفحص سرطان القولون والمستقيم بانتظام بعد سن الـ 50 .

علامات التحذير من سرطان القولون والمستقيم

فيما يلي بعض علامات سرطان القولون والمستقيم التي يجب البحث عنها

1. حركة الأمعاء المتغيرة:

حركة الأمعاء المنتظمة هي علامة على صحة الجسم، تغيير حركات الأمعاء يمكن أن تكون علامة على وجود حالة صحية أساسية مثل سرطان القولون والمستقيم ويجب عدم تجاهلها.

2. وجود دم في البراز:

الدم في أماكن غير متوقعة ليس علامة جيدة أبدًا، يمكن أن يتسبب سرطان القولون والمستقيم في نزيف المستقيم، كما يمكنك أيضًا العثور على دم في البراز.

3. مشاكل مستمرة في الجهاز الهضمي:

هل كنت تشعرين بالانتفاخ والغازات بشكل مستمر أو كنت تعانين من تقلصات مطولة وانزعاج في الجهاز الهضمي؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فاستشر أخصائي رعاية صحية لأنه قد يكون علامة على الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

4. تغييرات مفاجئة في الوزن:

أي تغيير مفاجئ في الوزن ينذر بالخطر ويجب عدم تجاهله، يمكن أن يتسبب سرطان القولون والمستقيم أيضًا في تغيرات مفاجئة في الوزن.

5. عدم الرضا عن حركات الأمعاء:

هل شعرت أنك لا تستطيع إفراغ أمعائك مؤخرًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد تشير هذه العلامة إلى القولون غير الصحي.