مشروبات لكبح الشهية وحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - الشراهة، علة العلل! نتائجها لا ترغب بها أي امرأة، أولها السمنة، وآخرها المرض. غالباً ما تتوجس المرأة من اكتساب بضع كيلوغرامات زائدة، فيصبح الميزان والمرآة ملاذاً متكرراً تقصدهما عدة مرات في اليوم الواحد لتتفقد شكل قوامها ووزنه، دون أن ننسى البحث الدائم على الإنترنت وبين الصديقات عن حمية تتبعها، سواء كانت تناسب طبيعة جسمها أم لا، فالأمر لا يهم، المهم فقدان الوزن والدهون.

أسباب الشهية

بداية سيدتي لا بد لك من معرفة أن للشهية الزائدة أسباباً، يمكن تفادي بعضها، في حين أن البعض الآخر يستدعي إجراء فحوصات طبية واستشارة الطبيب.

عادات خاطئة:

الإهمال في تناول وجبة الإفطار

يعتقد البعض أنه بعدم تناول الفطور الصباحي يمكن فقدان الوزن، ولكن هذا اعتقاد خاطىء. وجبة الفطور من أهم الوجبات الأساسية في اليوم، فهي تساعد على تحفيز حرق الدهون من خلال موازنة مستوى السكر في الدم.

ينصح بأن تتضمن هذه الوجبة نوعاً من البروتينات، مثل البيض المسلوق.

عدم شرب الماء

عدم شرب الماء له دور في زيادة الوزن، يمكن السيطرة على الشهية من خلال شرب الماء، كما أنه يمنح إحساساً بالنشاط والحيوية، لذا من الضروري شرب الماء مع تناول الوجبات كاملة لكبح الشهية بمعدل 6 إلى 8 أكواب يومياً.

نظام عذائي متوازن

التغذية السليمة ضرورية منعاً للشعور بالجوع على مدار اليوم. يجب اختيار الأطعمة التي تمد الجسم بالفيتامينات، المعادن والألياف، مثل الفواكه والخضراوات، فهي تعمل على كبح الشهية، كما أنها لا تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

الوجبات الدسمة

عند تناول وجبة دسمة، سوف يشعر الجسم أنه بحاجة للمزيد لهضم الطعام، لذا يفضل تناول الوجبات الخفيفة المعدة في المنزل التي تحتوي على الدهون والبروتينات، لأنها تحتاج إلى وقت أطول في الهضم.

قلة النوم

إن لم يأخذ الجسم القسط الكافي من الراحة والنوم سيشعر بالرغبة في التهام المزيد من الطعام، لذا ينبغي الخلود إلى النوم بمعدل طبيعي من 6 إلى 8 ساعات.

مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام

أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون يؤدي إلى خطر الإصابة بالسمنة، وأوعز الباحثون ذلك إلى عدم مضغ الطعام جيداً، هذا إضافة إلى الرغبة بتناول أطعمة غير صحية، كالمكسرات والمشروبات الغازية دون حساب.

أسباب مرضية

السكري من النوع الأول والثاني.

سكري الحمل.

الاكتئاب والاضطرابات النفسية.

زيادة في هرمون الغدة الدرقية.

الشره المرضي.

انخفاض نسبة السكر في الدم في حالة الحمل وارتفاع هرمون البروجسترون .





تزعم العديد من الشركات المصنعة لأدوية التنحيف قدرة منتجاتها على التخفيف من نسبة الشهية أو كبحها، ولكن فعالية هذه الأدوية غير مضمونة النتائج وغير آمنة، لا بل قد تؤدي إلى عوارض جانبية خطيرة، وعليه ينصح الخبراء باتباع الطرق الطبيعية الآمنة لتقليل أو كبح الشهية، من بينها الحميات الغذائية التي ترتكز على الأطعمة الصحية، ممارسة التمارين الرياضية، إضافة إلى مشروبات تساعد على حرق الدهون وعلى الرغبة الزائدة في تناول الطعام.

لمن ترغب بخسارة بضع كيلوغرامات زائدة وحرق الدهون المتراكمة خلال وقت قصير، هذه أصناف من المشروبات التي تعمل على تنظيم عملية الأيض وكبح الشهية، ولكن لا بد من الإشارة إلى أنها لن تؤتي بالنتيجة المرجوة إذا لم تترافق مع نظام غذائي متوازن.

خل التفاح

خل التفاح فعال في كبح الشهية وحرق الدهون، خاصة بعد تناول وجبتي الغذاء والعشاء، كذلك في تسهيل عملية الهضم، كما لا تترتب من جراء تناوله أي آثار جانبية.

يمزج ½ كوب من خل التفاح مع ½ ليتر من الماء الدافىء. يوضع المزيج في زجاجة ليتم تناول كوب منه بعد الوجبات.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة وفيرة من مضادات الأكسدة المفيدة في التخلص من الدهون بشكل سريع.

اشربي منه يومياً، فهو آمن ولكن لا بد من أن يرافقه نظام غذائي صحي ومارسة التمارين الرياضية يومياً ولمدة ½ ساعة.

الشاي بالزنجبيل

ينظم الزنجبيل عملية الأيض والهضم، كما له مفعول سحري في حرق الدهون، خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم ويمنح شعوراً بالامتلاء.

تضاف ملعقتان كبيرتان من الشاي الأخضر، ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل وأخرى من مسحوق القرفة وقطرات من عصير الليمون إلى ليتر من الماء المغلي .

تترك المكونات في الماء المغلي لمدة ساعتين مع ضرورة تغطية الوعاء للحفاظ على الزيوت الطيارة .

يصفى المشروب ويحفظ في البراد ليتم تناول مقدار كوب منه قبل ساعتين من الوجبات الرئيسية الثلاثة .

مشروب أعواد البقدونس

البقدونس يساعد على ضبط الشهية وفقدان الوزن، فهو مدر للبول، ما يساهم في التخلص من السوائل والسموم الموجودة الجسم. يعمل البقدونس أيضاً على تنظيم مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

تغلى باقة من أعواد البقدونس في كوب من الماء لمدة 10 دقائق.

يترك المزيج حتى يبرد ومن ثم يصفى.

يتم تناول كوبين من هذا المشروب قبل الطعام بساعتين .



النعناع الأخضر

النعناع مدر للبول وملين طبيعي للمعدة والأمعاء، يزيل الغازات والشعور بالانتفاخ، كما أنه منشط للدورة الدموية ومقوٍ لعضلة القلب.

تغلى كمية من أوراق النعناع الطازج مع الماء.

يترك المزيج حتى يبرد ويصفى الماء.

يتم تناول كوب منه قبل أو بعد الوجبات الرئيسية الثلاثة.

مشروب البرتقال والقرفة

عصير البرتقال مشروب غذائي متكامل وقليل السعرات الحرارية. فهو غني بفيتامين C وA ، حمض الفوليك، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الألياف الطبيعية، البروتينات وغيرها من المعادن الضرورية لصحة الجسم. يساعد عصير البرتقال أيضاً على تطهير الجسم وعلى تنظيم مستويات الكوليسترول.

القرفة أيضاً مصدر غني بمضادات الأكسدة تتحكم في مستويات الأنسولين في الدم، تساعد على خفض مستوى السكر في الدم، ما يضاعف من عملية حرق السعرات الحرارية، كما تعمل على خفض نسبة الدهون الثلاثية.

تضاف ملعقتان كبيرتان من مسحوق القرفة إلى كوب من الماء .

يوضع المزيج على النار حتى الغليان.

يضاف له عصير برتقالة واحدة بعد تصفيته، ثم ملعقة صغيرة من العسل الأبيض والقليل من مكعبات الثلج.

يتم تناول كوب من هذا المشروب 3 مرات في اليوم لمدة شهر على الأقل.

مشروب الزنجبيل، الليمون والنعناع

مشروب فعال لكبح الشهية، يحفز عملية الأيض والهضم ويمنح شعوراً بالشبع.

تضاف بضع وريقات من النعناع إلى ملعقة من الشاي الأخضر، ملعقة من الزنجبيل، ليمونة مقطعة إلى شرائح وعودين من القرفة إلى كوب من الماء المغلي.

يغطى الوعاء ويترك لـ 5 دقائق، ثم يصفى.

يتم تناوله قبل ½ ساعة من كل وجبة.

يمكن تحليته بالقليل من العسل الأبيض

الألوفيرا

نبتة الأولفيرا من النباتات التي تساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة، تحتوي على الفيتامينات والمعادن، كفيتامين C و A، الكالسيوم والحديد، إضافة إلى نسبة قليلة من البروتين والدهون، كما أنها لا تحتوي على سعرات حرارية.

ينصح بتناول عصير نبتة الألوفيرا كاملة وليس الجل.

مشروب الخيار، التفاح الأخضر والجزر

يحتوي الجزر على كمية كبيرة من الألياف التي تمنح شعوراً بالشبع، يعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ما يساعد على حرق الكثير من الدهون وبسرعة كبيرة. كذلك الجزر قليل السعرات الحرارية، لأنه يحوي نسبة وفيرة من الماء.

بدوره الخيار يتكون من 95 % من الماء، منخفض السعرات الحرارية، لا بل الأقل بين الخضراوات، يحتوي على نسب مرتفعة من الألياف التي تخفف الرغبة من تناول الطعام، كما أنه مدر للبول وطارد لسموم الجسم.

التفاح الأخضر أيضاً قليل السعرات الحرارية، لكنه غني بالفيتامينات، المعادن والألياف، يحارب احتباس الماء ويساعد على تحسين عملية الهضم.

توضع حبتان من الجزر، حفنة من البقدونس، حبة واحدة من الخيار، ثمرتان من التفاح الأخضر في الخلاط الكهربائي بعد غسلها وتقطيعها.

يضاف لها ½ كوب من الماء وتخلط جيداً للحصول على مزيج متجانس.

يتم تناول كوب من هذا المشروب على معدة فارغة، ثم كوب آخر عند الشعور بالجوع .

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