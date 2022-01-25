«تخصصي العيون» يوجه 4 نصائح للتعامل مع الطفل المصاب بـ«كسل العين»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون نصائح مهمة للوالدين للتعامل مع الطفل المصاب بكسل العين. وأوضحت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر حسابها في “تويتر”، أن الطفل المصاب بكسل العين قد يتضايق من تغطية العين السليمة لكن على الوالدين الحرص على ذلك لتحقيق الفائدة وذلك من خلال: 1- تشجيع الطفل على ارتداء الغطاء 2- إشغال الطفل بهوايات وألعاب يحبها أثناء ساعات تغطية العين 3- التأكد من عدم نزع الطفل للغطاء 4- إعطاء الطفل جوائز وهدايا إذا التزم بعدد ساعات تغطية العين.

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