لهذه الأسباب عليك شرب الماء الساخن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - يناير - 2022 2:37 مساءً

يقول الخبراء إن شرب الماء الساخن بانتظام يمكن أن يؤدي إلى فوائد لا تصدق لصحتك العامة.

فيما يلي أهم الفوائد لشرب الماء الساخن يومياً، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

تخفيف الاحتقان

يمكن أن يكون انسداد الأنف مزعجًا للغاية وغير مريح. لذا فإن تناول كوب من الماء الساخن يمكن أن يساعد في تخفيف الاحتقان.

تخفيف الإمساك

وفقاً للخبراء فإن الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية للإمساك. لذا فإن شرب الماء بأي درجة حرارة هو وسيلة جيدة لتحريك أمعائك مرة أخرى.

يخفف من آلام الدورة الشهرية

من الصعب السيطرة على آلام الدورة الشهرية ولكن الماء الساخن يمكن أن يساعد. وبحسب الخبراء فإن استهلاك المشروبات الدافئة وكذلك شرب الماء الساخن على فترات منتظمة يوفر الراحة أثناء تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة.

يحسن صحة الشعر

يمنع تناول الماء الساخن من إصابة فروة الرأس بالجفاف، وهذا يلعب دوراً في تحسين صحة الشعر.

العناية بالجلد

تقول الدراسات، إن تناول الماء الساخن يمكن أن يساهم بفعالية في إبطاء عملية شيخوخة الجلد ويزيل حب الشباب والعيوب من البشرة.

يحسن الهضم

من المعروف أن شرب الماء الساخن في الصباح يساعد على تحسين العمليات الهضمية، كما أنه يعالج الانتفاخ والحموضة والغازات.